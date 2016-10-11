Гран-при вручили издательству "Валентин"

Главным культурным мероприятием октября стала 19-я дальневосточная выставка «Печатный двор», проходившая во Владивостоке

Нынешний книжный форум был посвящен региональному книгоизданию, его истории, проблемам и перспективам. Это был большой профессиональный разговор, в котором приняли участие специалисты всех направлений книжной отрасли Дальнего Востока - из Магаданской и Камчатской областей, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Забайкалья. Были даже гости из Австралии.

Большой интерес вызвал проект «Издания, ставшие событием года». В центре внимания книголюбов оказалась выставка «Из Золотого фонда «Печатного двора» и конкурсные произведения 2016 года. В завершение книжного форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая книга года».

На этот раз самый большой урожай наград конкурса - гран-при, две золотые медали, дипломы - получило издательство «Валентин» (директор - Юлия ПАК).

Трехтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича» - настоящий исторический и полиграфический шедевр - удостоен гран-при.

Еще две новинки этого издательства были отмечены золотыми медалями. Это книга Р. БРИННЕРА «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за ее пределами» и первый том Антологии литературы Дальнего Востока (совместно с Тихоокеанским издательством «Рубеж»). Живая, очень интересная книга Ф. КЛАРКА «Великая Сибирская железная дорога» удостоена диплома.

- Выставка «Печатный двор» все эти годы выполняет очень важную культурную миссию, - говорит директор издательства «Валентин» Юлия Пак. - Главное направление нашего издательства с первых шагов - а в этом году нам исполнилось 10 лет - состоит в том, чтобы познакомить с историей страны, региона как можно большее число людей, прежде всего молодежь, поэтому мы выбрали историко-краеведческую тематику. И не ошиблись. Стратегию издательства будем продолжать и совершенствовать.

На фото: Директор издательства «Валентин» Юлия Пак: «Стратегию издательства будем продолжать и совершенствовать». Фото Валентина ТРУХАНЕНКО.

Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.