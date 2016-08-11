Американский хедлайнер V-ROX начнет турне по России и снимет видеоклип во Владивостоке

Burn the Ballroom, рок-группа из Северной Вирджинии (США) после выступления 20 августа на фестивале V-ROX во Владивостоке продолжит свой российский тур концертами в Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге, Челябинске и Москве, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Во время гастролей американские музыканты планируют записать видеоряд для клипа одной из своих новых композиций.

Данный проект стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке с организаторами рок-фестиваля V-ROX, а также музыкальными клубами в Москве и регионах.

«Сами музыканты называют свою группу «рок-проект», - рассказывает Эрик Пагнер, консул по вопросам культуры, печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке. – Этим они хотят подчеркнуть попытку размыть границы между различными стилями традиционного и альтернативного рока, заявляя, что их кредо - «соединять звучание классики и современности, создавая рок-саунд, в котором переплетаются жанры и эпохи».

«Мы с нетерпением ждем начало нашего тура по России и общения с местными рок-фанами, – говорит лидер группы Эйдриел Жене (Adriel Genet). – Burn the Ballroom гастролировал в самых разных странах - от Японии, Франции до Саудовской Аравии и Египта - но в России мы будем играть впервые. Мы наслышаны о красоте этой страны и потому решили записать видеоклип, чтобы поделиться нашими российскими впечатлениями с аудиторией. Это будет совершенно новая песня, которую еще никто не слышал».

Расписание концертов на Дальнем Востоке России:

Владивосток – акустический концерт «Мумий Тролль бар», 18 августа, начало в 21.00.

Владивосток – фестиваль V-ROX, сцена “Солнечная палуба”, 20 августа, начало в 21.30.

Хабаровск – акустический концерт клуб «Гараж», 22 августа, начало в 20.00;

23 августа, клуб Crossroad, начало в 21.00.

Иркутск - клуб Rock’n’Roll Pub, 25 августа, начало в 21.00.

Москва: «Мумий Тролль бар», 7 сентября, начало в 22.00.

Фотографии и видеоклипы размещены на официальном сайте Burn the Ballroom.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.