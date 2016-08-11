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Мариинский театр выступил во Всероссийском детском центре "Океан"
Артисты, хор и оркестр Приморской сцены Мариинского театра на прошлой неделе дали концерт на открытой площадке Всероссийского детского центра «Океан». Почти две с половиной тысячи школьников и работников центра, затаив дыхание, следили в наступающих сумерках за рассказом старого литератора Афанасия ШЛЯПЫ.
Под музыку известных композиторов он поведал о своих поисках по всему миру редких книг.
«Для детей придумали целый музыкальный спектакль. Для каждого музыкального произведения режиссер Дарья Пантелеева подобрала отрывки из знаменитых книг. Для музыки Римского-Корсакова – «Илиада» Гомера и сказка «Садко», для Вагнера - легенда о «Летучем голландце», - рассказала пресс-секретарь Приморской сцены Мариинского театра Елена САБИНИНА.
Выступление артистов Мариинского театра также стало завершающим аккордом международной смены «Дети Мира» во Всероссийском центре «Океан».
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