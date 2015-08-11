В Приморье стартовало "Лето на Русском"

Культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» в третий раз стартовал на территории Дальневосточного федерального университета. Открывая фестиваль, его инициатор и идейный вдохновитель Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отметил, что гармоничной союз спорта и культуры стал любимым праздником приморцев и гостей региона.

«Только в прошлом году мероприятие посетили более 20 тысяч человек. И год от года фестиваль становится ярче и шире», - акцентировал глава региона.

В этом году организаторы обогатили фестиваль по самым разнообразным направлениям. Выставка платков «200 историй о России», украсившая культурную составляющую «Лета на Русском», действительно поражает воображение буйством красок, сюжетов и фантасмагорий. По словам куратора выставки, искусствоведа, профессора Кирилла Гаврилина, фестиваль «Лето на Русском» становится заметным событием в масштабах страны.

«На наших глазах Приморский край превращается в признанный центр спортивной и культурной жизни страны», - добавил он.





На набережной ДВФУ все внимание зрителей было приковано к показательным выступлениям аквабайкеров и параду водно-моторной техники, задействованной в организации чемпионата. Особый восторг у приморцев вызвал флайборд - парящие над морем на столпах воды спортсмены выглядели, как супер-герои. Знаменитую лодку с прозрачным дном украшала русалка, а дополняли картину морского шоу невероятные сальто на аквабайках от участников чемпионата. Пенное шоу в конце представления привело в восторг юных гостей фестиваля.





В субботу, во второй день фестиваля «Лето на Русском» приморцы и гости региона могли бесплатно освоить новый вид серфинга - катание на доске с веслом. Катания проходили в акватории набережной ДВФУ, тест-драйв по SUP-серфингу собрал огромное количество желающих и зрителей. Уже к обеду запись на аттракцион составляла больше ста человек, люди записывались целыми семьями, но очередь подходила быстро. С новым модным видом спорта справлялись даже дети, конечно, под присмотром опытных инструкторов. Ввиду большого количества желающих организаторы продлили время работы тест-драйва до заката.





Соревнования по уличному баскетболу объединили 28 приморских команд. По словам тренера ДЮСШ «Русич» Константина Еременко-Кестнера, участие в фестивале - важный стимул для дальнейшего развития юных спортсменов.

На стадионе кампуса ДВФУ проходили соревнования по мини-футболу среди юношей и соревнования по большому теннису. Также впервые в фестивале «Лето на Русском» приняли участие инвалиды-колясочники, они соревновались в паралимпийских дисциплинах, бочче и беге на колясках.





По словам участника, члена паралимпийской сборной России по регби, Андрея Смолянникова, спортсмены получили огромное удовольствие, и от соревнований, и от общения.

«Мы очень рады, что в этом году паралимпийские дисциплины включены в программу фестиваля «Лето на Русском» и нас пригласили. Людей с ограниченными возможностями надо как можно чаще вытаскивать из дома, привлекать к активным видам спорта. Для них это психологическая, а иногда и физическая реабилитация. Кроме того, фестиваль проходит в красивейшем кампусе ДВФУ острова Русский, многие из участников здесь впервые и просто в восторге».

По словам директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, эти соревнования - очень важный акцент, ведь одной из целей фестиваля является популяризация паралимпийского движения в Приморье.

Презентация муниципальных районов Приморья собрала большое количество зрителей. В общей сложности 90 концертных номеров как народного, так и эстрадного жанра показали гостям фестиваля «Лето на Русском» артистов из Уссурийска, Партизанска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Большого Камня, Фокино, Надеждинского, Пограничного и Кировского районов.





Территорией творчества и спорта, где каждый гость найдет занятие по душе кампус ДВФУ станет на девять дней. Культурную часть фестиваля наполнят вернисаж, арт-пленэр молодых художников, фотовыставка о Приморском крае, ежедневные музыкальные концерты, в том числе и большой бардовский концерт, выставка современного текстильного дизайна, «Улица мастеров», выступления коллективов со всего Приморья, творческие встречи и мастер-классы.

Напомним, с 7 по 15 августа 2015 года в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет 3-й культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском». Любителей спорта порадуют соревнования по мини-футболу, стритболу, баскетболу, теннису, бейсболу, бочче, паралимпийским дисциплинам, гребле на лодках «Дракон» и «Аутригер» и, конечно, международный чемпионат по аквабайкам. Соревнования, в которых принимают участие уже 13 стран, стартуют 12 и завершатся 16 августа.

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Primorsky.Ru.