Жители края выбирают "Гордость Приморья"

«Гордость Приморья» – краеведческий проект по итогам которого будет издан буклет о наиболее памятных для жителей края объектах культуры и истории.

Организаторы проекта – Ассамблея народов Приморья – считают, что издание подобного буклета позволит повысить интерес к региону, а также популяризирует его культурный, туристический и исторический потенциал.

«Опрос среди жителей проведем в социальных сетях. Приморцы должны будут назвать популярных людей края, значимые объекты, даты и события, которыми они гордятся. Так называемые “объекты гордости” будут выбраны в каждом городе и районе края», – рассказала председатель Ассамблеи народов Приморья Галина Алексеева.

Проект реализуют в несколько этапов: отбор списка объектов по номинациям «люди», «достопримечательности» и «события», голосование в социальных сетях, а затем будет составлен и опубликован сам краеведческий буклет «Гордость Приморья».

«Мы уверены, что это издание станет настольной книгой не только для школьников, студентов и воспитанников патриотических клубов, но и для гостей Приморского края. Планируется, что буклет будет распространяться на культурных, патриотических и других массовых мероприятиях», – добавила она.

Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», – сказал глава государства.

По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского главная цель патриотического воспитания – сплотить всех жителей, независимо от их социального положения и возраста, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Сейчас много попыток извне раскачать ситуацию в стране, попытаться отдельные категории граждан путем разных псевдодемократических лозунгов повернуть в сторону западной демократии. Предстоит серьезная работа в этом направлении», – отметил глава региона.

Кроме того, сейчас в Приморье разрабатывается краевая госпрограмма по патриотическому воспитанию, соисполнителями которой помимо Администрации Приморья станут профильные общественные объединения, религиозные организации, ТОФ, территориальные органы МВД, Пенсионный фонд и другие.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.