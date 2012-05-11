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Приморец - основатель первой в России цирковой школы выпускает книгу
ПРИМОРЬЕ, 11 мая, ZRPRESS. В Арсеньеве готовится к печати книга «Калейдоскоп жизни», автор которой – Владимир АГАРЕВ, основатель первой в России цирковой школы «Веселая арена». Владимир Михайлович – личность поистине легендарная. Это имя известно далеко за пределами города и края.
По его инициативе в 1971 году в городе авиастроителей была создана цирковая студия. Благодаря энтузиазму и огромной любви к цирку Владимира Михайловича Агарева вскоре небольшой самодеятельный коллектив обрел популярность не только в Арсеньеве, но и за его пределами. «Веселая арена» - лауреат премии Ленинского комсомола, победитель многочисленных цирковых фестивалей и конкурсов. Юные артисты выступали в Румынии и Китае, Японии и Республике Корея, на сценах более 60-ти городов России, в «Артеке» и Кремлевском Дворце съездов. Все эти годы коллективу помогали авиакомпания «Прогресс», городские и краевые власти. Арсеньевская цирковая школа первой в СССР среди самодеятельных цирковых коллективов была отмечена премией ЦК комсомола. Школа занесена в книгу «Диво» - российскую книгу рекордов и достижений. В 2009 году «Веселая арена» обрела статус краевого государственного учреждения дополнительного образования.
Более тысячи ребят в разное время учились в «Веселой арене». Не все они, конечно, связали свою судьбу с цирком. Однако годы учебы дали им веру в свои силы, целеустремленность, трудолюбие. Рядом с ними всегда был учитель и наставник Владимир Михайлович Агарев – заслуженный работник культуры России, Отличник народного образования РФ, Почетный житель г. Арсеньева, кавалер ордена «Знак Почета».
Книга В. Агарева состоит из 80-ти рассказов, главные герои которых, конечно же, дети. Как отмечает сам Владимир Михайлович, «дети – это само очарование, ими можно бесконечно восхищаться, но с ними всегда происходит множество приключений». Книга рассказывает о становлении и развитии первой в стране уникальной школы циркового искусства, о многочисленных встречах, поездках, гастролях и достижениях «Веселой арены». Рассказы вобрали в себя самые яркие, увлекательные этапы сорокалетней истории детского коллектива. Книга «Калейдоскоп жизни» адресована широкому кругу читателей, всем, кому не безразличны вопросы воспитания подрастающего поколения. Сейчас книга готовится к печати. А пока отдельные рассказы из этой книги будут размещены на страницах арсеньевских газет, на сайтах школ города, а также на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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