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Владивосток собрал "Танцующую Азию"
В этом году членом жури конкурса с китайской стороны стал представитель школы искусств Суйфэньхэ
Ежегодный конкурс детский танцевальных коллективов «Танцующая Азия», прошедший в субботу во Владивостоке в Дворце культуры железнодорожников, определил победителей сразу в семи номинациях. Юные танцовщики и танцовщицы на суд жюри и зрителей представили танцы самых разных стилей, жанров и направлений, среди которых детский танец, народный, эстрадный, классический, уличный и др. Они-то и составили те номинации, в рамках которых прошло яркое зажигательное танцевальное соревнование-шоу. В общей сложности в нем приняло участие 450 детей из Владивостока, Уссурийска, Чугуевки, Большого Камня, Тавричанки.
Традиционно это мероприятие получает статус международного, поскольку проходит при участии департамента образования города Суфэньхэ, который предоставляет отпечатанные дипломы с китайской печатью и делегирует своего представителя в качестве члена жури. В этом году членом жури с китайской стороны был представитель школы искусств города Суйфэньхэ.
Фото организаторов конкурса
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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