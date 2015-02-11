IMG заинтересовалось сотрудничеством с Приморским театром оперы и балета

Симфонический оркестр Приморского театра оперы и балета выступил с заключительным концертом в рамках гастролей в г. Линце (Австрия). Выступление в Брукнерхаусе было полностью посвящено творчеству Дмитрия ШОСТАКОВИЧА, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Первым произведением в этот вечер стал Концерт для виолончели с оркестром № 1. Также в первом отделении прозвучала симфоническая поэма «Казнь Степана Разина». Вместе с оркестром выступил солист оперной труппы театра Евгений ПЛЕХАНОВ и Академический хор МГУ им. М.В. Ломоносова. Во втором отделении австрийская публика услышала Симфонию № 11.

Концерт завершился аплодисментами, которые зрители подарили музыкантам стоя. Как отметил генеральный директор и художественный руководитель Брукнерхауса Ханс-Йоахим ФРАЙ, овации стоя он наблюдал последний раз только на выступлении Венского филармонического оркестра. Такая реакция является исключительной и говорит о том, что публика была впечатлена.

Также господин Фрай наравне с коллективом из Вены включил симфонический оркестр Приморского театра оперы и балета в абонемент на следующий сезон.

На концерте в Линце также присутствовал Гарольд КЛАРКСОН, первый вице-президент компании IMG Artists, которая занимается гастрольными проектами многих известных музыкантов, в том числе Большого театра в России. Он был впечатлен выступлением, после которого пообщался с художественным руководителем Приморского театра оперы и балета Антоном ЛУБЧЕНКО. «То, что всего за два года вы сумели создать такой оркестр, - это просто замечательно. IMG заинтересовано в сотрудничестве с театром. Вы можете достойно представить Приморский край на мировых концертных площадках», - отметил Кларксон.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.