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"Ростелеком" представил новинки "Видеопроката"
В январе пользователи услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат».
Клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Между нами горы», «Новизна», «Бегущий по лезвию 2049», «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса», «За пропастью во ржи», «Убить за лайк», «Прощай, Кристофер Робин», «Уотергейт. Крушение Белого дома», «Мой сын», «Девушка с косой», «Битва преподов», «Битва полов», «Медичи: Повелители Флоренции (8 серий)», «Обыкновенный мир», «Вижу лишь тебя», «Эксперимент «Офис» 2», «Геошторм», «Сильнее», «Стеклянный замок».
В сервисе представлено более 3000 фильмов и сериалов. Сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.
«Видеопрокат» это:
* доступ к коллекции сериалов и фильмов;
* возможность одним из первых просматривать новинки в форматах 3D и HD;
* еженедельное обновление коллекции фильмов;
* удобная форма оплаты.
Видеотека разбита по тематикам: «Комедии», «Мультфильмы», «Мировая классика» и другое. Это позволяет быстро найти то, что нужно для организации вечернего отдыха с семьей или друзьями.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает пользователям более 240 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 90 в HD-формате.
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).
Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края.
Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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