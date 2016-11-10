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Во Владивостоке пройдет презентация интернет-портала "Народная карта Приморского края"
На портале будут представлены все культурно-досуговые учреждения Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В малом зале Приморской краевой филармонии 15 ноября пройдет конференция и презентация проекта «Народная карта Приморского края». На мероприятии будут присутствовать представители культурных учреждений и администраций муниципальных образований Приморья.
«Цель нашего проекта - эта популяризация деятельности домов культуры, а 100% охват на страничках единой электронной базы будет этому только способствовать. Эффективной станет работа туристической отрасли в города и поселениях Приморского края. Мы постараемся ознакомить с картой все туристические организации края», - сказал Илья Федоров, зав. методическим отделом Приморского центра народной культуры.
В рамках конференции запланированы доклады представителей Департамента культуры, Департамента туризма, молодежного правительства Приморского края и авторов наиболее интересных и удачных проектов, реализованных в домах культуры края. Еще на презентации будут подведены итоги конкурсов «Сеть киноклубов Приморского края «Ориентир» и конкурса публикаций «Народное слово».
Иван КРЫШАН.
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