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Во Владивостоке пройдет презентация интернет-портала "Народная карта Приморского края"

10 Ноября 2016, 17:15 | Приморье

На портале будут представлены все культурно-досуговые учреждения Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В малом зале Приморской краевой филармонии 15 ноября пройдет конференция и презентация проекта «Народная карта Приморского края». На мероприятии будут присутствовать представители культурных учреждений и администраций муниципальных образований Приморья.

«Цель нашего проекта - эта популяризация деятельности домов культуры, а 100% охват на страничках единой электронной базы будет этому только способствовать. Эффективной станет работа туристической отрасли в города и поселениях Приморского края. Мы постараемся ознакомить с картой все туристические организации края», - сказал Илья Федоров, зав. методическим отделом Приморского центра народной культуры.

В рамках конференции запланированы доклады представителей Департамента культуры, Департамента туризма, молодежного правительства Приморского края и авторов наиболее интересных и удачных проектов, реализованных в домах культуры края. Еще на презентации будут подведены итоги конкурсов «Сеть киноклубов Приморского края «Ориентир» и конкурса публикаций «Народное слово».

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: туризм  досуг  ккультура 



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