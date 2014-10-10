Писательской организации Приморского края исполняется 65 лет

Художественное «открытие» Приморья в российской литературе началось с очерковых материалов и путевых заметок первопроходцев, мореплавателей, писателей-путешественников. Свои первые поэты и прозаики, первые публикации в местных газетах и литературных альманах появились здесь гораздо позже. Но творчество людей, прочно связанных с Приморьем, внесло немало ярких страниц в отечественную литературу.

Произведения непреходящей художественной ценности создает здесь Владимир АРСЕНЬЕВ, из Приморья приходит в большую русскую литературу Александр ФАДЕЕВ. Позже появились стихи, рассказы и повести моряков, рыбаков, строителей и охотоведов, людей, попытавшихся отразить в слове красоту и неповторимость сурового океанского края. Критическая писательская масса сформировалась здесь к концу 50-х годов прошлого века, в 1949 году во Владивостоке было создано Приморское отделение Союза советских писателей.

Как и много лет назад, сегодня Приморское отделение Союза писателей России, располагается в центре города, на первом этаже старинного здания, известного в городе под весьма колоритным именем «Серая лошадь». Сюда на огонек всегда любили захаживать приморские поэты и прозаики, собрания литературных объединений, работавших здесь в разное время, манили начинающих. О сегодняшней жизни Приморского отделения, книжном деле в рыночный век, волнующих мастеров пера проблемах и молодом пополнении писательской организации ZRPRESS.RU побеседовал с руководителем Приморского отделения Союза писателей России Александром ТКАЧУКОМ.

Досье ZRPRESS.RU

В разное время Приморскую писательскую организацию возглавляли Георгий ХАЛИЛЕЦКИЙ, Лев КНЯЗЕВ, Владимир ТЫЦКИХ. Александр Ткачук руководит отделением с 1990 года, он также является секретарем Союза писателей России, автором 16 книг. Александр Ткачук – капитан дальнего плавания, трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу.

- Александр Алексеевич, 65-летний юбилей писательской организации отмечается в Год культуры, какие новинки готовите к празднику?

– Прежде всего, выйдет в свет очередной выпуск нашего альманаха «Литературный Владивосток», завершена работа и над новым справочным изданием «Писатели Приморья». Это, с одной стороны, хорошее подспорье библиографам, да и всем, кто интересуется книгой, а с другой – некий итог нашей деятельности, свидетельство состоятельности региона в большой литературе: книга объединяет около 89 имен от самых истоков до сегодняшних дней. И мы очень благодарны всем, кто помог и словом, и делом, и финансами, чтобы этот проект увидел свет.

– Что сегодня представляет Приморская писательская организация, что волнует писателей, о чем их литературные помыслы?

- Должен заметить, что накануне юбилея у нас сложился вполне работоспособный творческий коллектив мастеров пера, объединяющий патриархов приморской литературы и молодых (иногда – не по возрасту, а по опыту писательской работы) авторов, пробующих свои силы в различных направлениях литературной деятельности. Членами Союза писателей России и нашего отделения являются 46 человек, но по традиции, мы являемся центром притяжения для тех, кто лишь пробует свое перо.

Можно с полной уверенностью сказать, что, несмотря на существующие трудности, приморские авторы всегда стремились идти в ногу со временем. В течение последних 20 лет наша организация прочно удерживает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе по количеству издаваемых книг на тысячу читателей. Нас также волнует реальная жизнь земляков и непростые процессы, происходящие в стране и в Дальневосточном регионе. В Приморье плодотворно трудятся поэты и прозаики, чьи произведения занимают достойное место в ряду таких авторов, как Владимир Арсеньев, Иван БАСАРГИН, Георгий Халилецкий, Лев Князев.

Не только в Приморье, но и далеко за его пределами известно имя писателя, ответственного секретаря краевой писательской организации Юрия МЕРИНОВА. Его исторические книги «От генерал-губернатора…до губернатора», «Товарищ Память. Приморцы в Великой Отечественной войне», романы «Простите нас, люди», «Поручено Родиной», сборники повестей не раз становились победителями и лауреатами международных, республиканских и региональных книжных выставок-ярмарок.

Весьма плодотворно в историческом направлении трудится прозаик и историк Геннадий ТУРМОВ. За короткий период творческой деятельности им написано и издано свыше тридцати книг, посвященных прошлому и настоящему Владивостока и Уссурийска, русско-японской и Великой Отечественной войнам. По страницам таких изданий в полной мере можно изучать историческое прошлое нашей великой Родины.

Свой вклад в развитие приморской литературы вносят мастера пера из сельской глубинки. Среди них ведущее место занимает Михаил ДЕМЕНОК их села Анучино, чьи произведения, посвященные прекрасной и самобытной природе Дальнего Востока, не только читатели, но и критики ставят в один ряд с произведениями БИАНКИ, ПРИШВИНА, ТУРГЕНЕВА. Вся творческая деятельность писателя-историка Александра БАЧУРИНА отдана изучению прошлого и настоящего Спасской земли.

За пределами России прославила родное Приморье поэтесса Елена АЛЕКСАНДРЕНКО из села Буссевка Спасского района. Сборник ее стихов «Голоса времен года и сердца» издан в Италии достойным тиражом. Нельзя не отметить творчество писателя, путешественника и исследователя находчанина Станислава КАБЕЛЕВА. Он обратился к истории дальневосточных земель, начиная с древнего государства чжурчжэней. А итогом семилетних походов по Приморью стала книга-альбом «Город Драконов или…», которая заинтересовала не только простых читателей, но и отечественных и зарубежных ученых.

В Артеме плодотворно работает член Приморского отделения Союза писателей России Вера ГУНДАРЕВА.

- Судя по вашему рассказу, творчество приморских писателей достаточно разносторонне, жаль, что сайте писательской организации информация на этот счет весьма скупа.

– Сайт для нас дело дорогое, его на общественных началах взялся создать писатель Владимир БЫКОВ, пригласил остальных разместить о себе информацию. Но для многих это достаточно новый, непривычный носитель, вот люди и не торопятся его наполнять своими произведениями.

- Между тем, новые технологии – еще один путь к читателю…

– Да, конечно, и мы, думаю, будем их использовать. Прекрасно, что в Сети можно разместить любое произведение, но, какие бы технологии ни были, я все-таки – за живую книгу…

– А как относитесь к аудио-книгам, когда авторы сами читают свои произведения?

– Неоднозначно. Есть прекрасные поэты и писатели, а читать не умеют. Здесь тоже нужно особое мастерство. Как-то у меня вышел сборник морских рассказов, я пригласил на его презентацию в музей им. Арсеньева известного в крае мастера слова Льва ТКАЧЕВА. Он взял мою книжечку и начал читать рассказ о боцмане. И слушая его, я подумал, господи, неужели это я написал… Мой боцман стал совершенно другим человеком, не тем корявым мужиком, который на пароходе маты гнул через каждое слово, а суровым и маститым моряком. Вот что значит правильно читать!

Конечно, книга на диске, электронная книга имеют право на существование. Время бежит, появляются новые возможности, но книга есть книга, традиционная, с пахнущими типографской краской страницами.

– А сами вы как пишете? Компьютер в свой арсенал приняли?

– Обыкновенной ручкой.

– Даже не на машинке?

– Я умею прекрасно печатать, потому что по долгу службы (был капитаном дальнего плавания) многие годы приходилось это делать. И машинка дома есть, но пишу все-таки ручкой, так думается легче. Вот такой я консервативный человек и, кстати, не я один. Многие писатели моего возраста – спросите их сами - компьютер игнорируют.

- То есть сегодня Приморская писательская организация - это объединение достаточно консервативных людей? А молодое пополнение есть?

- По части молодежи вопрос сложный и очень серьезный. Средний возраст наших писателей где-то под шестьдесят, молодых не так много. Причин такого положения немало. Это и экономическое состояние общества, и следующая за экономикой социально-культурная сфера, когда писатель перестал быть властителем дум, потерял государственную поддержку, которая была у членов Союза советских писателей.

Сегодня даже на встречу с юным поколением читателей приходится в прямом смысле пробиваться – школы и вузы не то что не зовут прозаиков и поэтов в гости, а ищут возможные поводы отказать в организации таких встреч. Зачем им чье-то живое, да еще иногда идущее в разрез с общепринятыми понятиями мнение какого-то писателя, когда нужно натаскивать учеников на ЕГЭ. Я сам детдомовский и до сих пор помню, как к нам пригласили писателя – это было событие! Конечно, после таких встреч хотелось взяться за книжку. К сожалению, нынешние дети очень мало читают. А чтобы что-то писать, нужно что-то читать…

Другая сторона вопроса – профессиональный рост начинающих литераторов. Мы приветствуем молодых литераторов и в меру возможности поддерживаем. Среди тех, кто пришел в большую литературы в последнее время стоит отметить писателя-мариниста, капитана дальнего плавания из Находки Виктора ФЕДОРОВА. Его книги вызвали широкий общественный резонанс среди читателей. Этот факт говорит о том, как необходима литература по морской тематике для нашего Приморья. Набирает «обороты» детская поэтесса из Находки Юлия ВОРОБЬЕВА, чьи книги выходят под литературным псевдонимом – КОРОЛЕВА. Она не только издает свои книги, но и постоянно встречается с воспитанниками детских домов и интернатов, знакомит со своим творчеством, дарит книжки детским учреждениям.

Хорошо известно имя поэтессы Елены МУКОВОЗОВОЙ. Елена Александровна много сил и энергии отдает работе с молодыми авторами и начинающими литераторами, руководит литобъединением «Грани». Недавно издательство «Русский остров» выпустило книгу юного поэта Кирилла КУЧИНСКОГО. Хорошая заявка, если будет над собой работать, толк получится.

– А кто финансирует эти издания?

– Сами авторы, их родственники и друзья, которые выступают, можно сказать, меценатами. Мне тоже, как и моим товарищам, приходится всякий раз искать деньги на издание новой книги, убеждать друга или какого-нибудь коммерсанта помочь деньгами. Хорошо, что такие люди находятся, и в книге будет написано, что она увидела свет благодаря какому-то конкретному человеку. Одним словом, издаются приморские писатели трудно, но издаются.

- Как вы относитесь к возможности печати «по требованию», когда можно издать за собственные средства 5-10 книжек?

- Отрицательно, потому что, во-первых, ее часто никто, кроме автора, не просматривает. В целях минимизации издержек никакой редактуры и корректуры – опять возвращаемся к проклятым деньгам. В результате полистаешь порой такую книжку и думаешь – запятые и точки можно оставить, остальное выбросить. Ну, как можно стихи писать матом! Но авторы находят деньги и издают это, с позволения сказать, творчество.

– Как вы оцениваете книжную, издательскую культуру, сформированную в крае?

- Удалось сохранить лучшие традиции, существовавшие в крае. Каждое издательство старается делать хорошую книгу, ведь это и его популяризация – в хорошие издательства приходят серьезные авторы. И что очень важно, многие издатели сегодня работают в погоне не за прибылями, а за качеством, уделяя внимание не только форме, полиграфии, но и содержанию, сами выступают спонсорами и меценатами литераторов.

– Приморская писательская организация знала разные, не очень мирные времена, были проблемы с помещением, как в этом смысле оцениваете сегодняшнюю ситуацию?

– Коллектив у нас, конечно, разноплановый, но всех нас объединяет слово. И очень важно, что все эти годы мы находимся рядом. Ситуацию я бы назвал стабильной, хотя в творческой среде разногласия – дело житейское. Нам удалось выстоять в схватке за наше помещение, пережить несколько арбитражных процессов. Сегодня оно находится в безвозмездной аренде, которую нам предоставила администрация города Владивостока. К сожалению, не долгосрочной, как раньше – на 49 лет, а лишь на пять лет, и в 2015 году вновь предстоит перезаключать договор аренды, но мы, надеюсь, выстоим и на этот раз.

- Что помогает в этой в этой непростой борьбе?

– Наказ уважаемого человека, члена нашей писательской организации Сергея КРИВШЕНКО. Он тогда уже серьезно болел, и я договорился о встрече. Я детдомовский, меня не так-то просто сломать, но когда я зашел в комнату, где он лежал на диване, и увидел по периметру одни книги и его посередине, в горле запершило. Он со мной разговаривал, как будто я лежу на этом диванчике, а не он. Последние его слова: «Саша, бросай бандитов писать, вернись к морю, ты маринист. И второе - сохрани писательскую организацию». На следующий день его не стало, я последний из писателей с ним разговаривал. Я просто делаю то, что мне сказал этот человек. Именно он меня здесь держит. И вот мы отмечаем 65-летний юбилей писательской организации, отмечаем в нашем историческом здании, новыми книгами и публикациями.

- Александр Алексеевич, и все-таки сегодня вы как-то не очень парадны и веселы, о чем болит душа?

- О молодежи…О книгах, которые не читают юные девочки и мальчики, стоящие в подворотне с сигаретами. А еще о писательской организации. Хотелось, чтобы с нами хоть немножко считались, чтобы относились уважительно к этим людям, которые живут как отшельники и пытаются осмыслить день вчерашний, сегодняшний, завтрашний, понять и выразить свою надежду в слове. Хотелось бы, чтобы это слово нашло своего читателя.

Ирина БАРАННИК. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Напомним, 10 октября в Доме офицеров флота состоится торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Приморского отделения Союза писателей. Посетить праздник сможет каждый желающий.

За творческий вклад в культурную жизнь края писатели будут награждены грамотами и подарками. Завершится встреча праздничным концертом.

Отметим, организация писателей Приморья в настоящее время является старейшей в крае. Она объединяет авторов как известных во всей России так и начинающих. За годы существования организация внесла большой вклад в советскую и российскую культуру, и приобрела весомый авторитет в литературных кругах. Им так же удалось создать во Владивостоке библиотеку высокохудожественных произведений, отразив в них судьбы людей, исторические вехи освоения наших земель, красоту и богатство дальневосточной природы.

Начало торжества в 16:00. Вход свободный.