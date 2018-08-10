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Дети Владивостока приняли участие в акции "Кораблик мечты"
Акция прошла в рамках гала–концерта фестиваля «Добрая волна»
9 августа во Владивостоке в театрально - концертном комплексе «Андеграунд» состоялся Гала-концерт 5-го отборочного тура Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».
Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организатор регионального тура Академия популярной музыки Игоря Крутого. Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Добрая волна» И.Я.Крутой. Послы Фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Юлианна Караулова и Лера Кудрявцева.
Региональным оператором фестиваля выступило рекламное агентство «Пасифик Медиа».
«Таких социально – значимых мероприятий в нашем регионе необходимо проводить как можно больше. Эмоции переполняли всю команду нашего агентства при подготовке отборочного тура. Вчера был особенно трогательный и душевный гала-концерт. От всего сердца желаем победы финалистке! Пусть все получится! Надеемся, что «Добрая Волна» станет традицией и в следующем году талантливые ребята также смогут принять участие в Фестивале», - поделился впечатлениями Максим Балковский, генеральный директор рекламного агентства «Пасифик Медиа».
Отборочный тур «Доброй волны» во Владивостоке состоялся 8 августа, в нем приняли участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Гала-финалистом конкурса стала 13-ти летняя Виктория Журавлева, которая в 6-ти лет занимается в цирковой студии и мечтает поступить в Московское цирковое училище.
По доброй традиции, в период проведения регионального отборочного тура также состоялась акция «Кораблик мечты», в которой смогли принять участие все дети-участники и гости фестиваля. Бумажные кораблики в цветах триколора российского флага, как символ единения детей и взрослых во всей России подхватили добрую волну на Тихом океане, принимая эстафету с Черного моря из Севастополя, где ранее прошел 4-й отборочный тур фестиваля.
Региональные отборочные туры «Доброй волны» уже также состоялись в Казани, Курске, Краснодаре, Севастополе. Следующие туры пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» состоится 30 ноября в Казани.
В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В.В.Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием Детства. Высокая социально-культурная значимость Проекта всероссийского масштаба «Добрая волна» дает возможность всем участникам Фестиваля дать старт ежегодному Всероссийскому движению, которое будет способствовать развитию культуры благотворительности в России и за ее пределами.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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