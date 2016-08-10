В Приморье состоялся розыгрыш билетов на Летний кубок КВН-2016

Сегодня, 10 августа, в Большом зале Администрации Приморского края состоялся розыгрыш билетов на Летний кубок КВН-2016. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Примгазету, объявлены 300 победителей розыгрыша, каждому из которых досталось по два билета на игру.

Розыгрыш билетов проходил с помощью генератора случайных чисел. Всего было разыграно в общей сложности 600 билетов. Списки победителей можно посмотреть здесь.

Для тех победителей розыгрыша, кто не смог сегодня лично присутствовать на мероприятии, выдача билетов осуществляется по документу, удостоверяющему личность, по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 45-а, кабинет 432.

Время выдачи: с 11 по 12 августа с 16.00 до 20.00, 13 августа с 9.00 до 13.00, 14 августа – выходной, с 15 по 18 августа с 16.00 до 20.00.

Отметим, билеты на КВН также можно выиграть, участвуя в конкурсах ведущих приморских СМИ.

В ближайшее время появится информация о продаже билетов на генеральную репетицию Летнего Кубка КВН-2016, которая пройдет 10 сентября в КСК «Фетисов-Арена».

Напомним, летний кубок КВН – это соревнование чемпионов Высшей лиги. Впервые за всю историю кубка оно перешагнет за линию Урала через Сибирь и придет на Дальний Восток России. Об этом договорились Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и президент Международного Союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков.

Судить игру чемпионов Высшей лиги КВН будут Константин Эрнст, Илья Лагутенко, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Валдис Пельш, Сергей Светлаков и Константин Лавроненко.