"Роман над облаками" с авиакомпанией "Россия" - ЛиТР-2019 осваивает шестой океан

АК «Россия» объявляет конкурс в социальных сетях в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (12+)

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока, расширяет свое пространство. Если в прошлом году его мероприятия проходили на суше (в кампусе ДВФУ) и на воде (заключительная морская сессия на борту прогулочной яхты), то в этом году ЛиТР поднимается в небо. Для тех, кто любит читать на борту авиалайнера, авиакомпания "Россия", которая в этом году выступает в качестве партнера фестиваля (официальный статус "Крылья фестиваля") объявляет конкурс "Роман над облаками".

Цель конкурса "Роман над облаками": выявить и поощрить авторов лучших работ, популяризирующих чтение во время полета.

Что нужно сделать:

• Фотографию на тему чтения в самолете

• Эссе на тему чтения в самолете

• Поставить хэштеги #НастроениеПутешествий, #РоссияТвойПолет и #авиакомпанияРоссия

• Подписаться на страницу АК "Россия" (@rossya_airlines)

Победитель выбирается народным голосованием – по числу лайков.

Старт – 10 апреля. Подведение итогов – 10 мая.

Церемония награждения состоится на стенде Авиакомпании "Россия" в дни проведения фестиваля "Литература Тихоокеанской России" 16-18 мая 2019 года.