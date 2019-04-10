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"Роман над облаками" с авиакомпанией "Россия" - ЛиТР-2019 осваивает шестой океан
10 Апреля 2019, 17:20 | Приморье
АК «Россия» объявляет конкурс в социальных сетях в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (12+)
Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока, расширяет свое пространство. Если в прошлом году его мероприятия проходили на суше (в кампусе ДВФУ) и на воде (заключительная морская сессия на борту прогулочной яхты), то в этом году ЛиТР поднимается в небо. Для тех, кто любит читать на борту авиалайнера, авиакомпания "Россия", которая в этом году выступает в качестве партнера фестиваля (официальный статус "Крылья фестиваля") объявляет конкурс "Роман над облаками".
Цель конкурса "Роман над облаками": выявить и поощрить авторов лучших работ, популяризирующих чтение во время полета.
Что нужно сделать:
• Фотографию на тему чтения в самолете
• Эссе на тему чтения в самолете
• Поставить хэштеги #НастроениеПутешествий, #РоссияТвойПолет и #авиакомпанияРоссия
• Подписаться на страницу АК "Россия" (@rossya_airlines)
Победитель выбирается народным голосованием – по числу лайков.
Старт – 10 апреля. Подведение итогов – 10 мая.
Церемония награждения состоится на стенде Авиакомпании "Россия" в дни проведения фестиваля "Литература Тихоокеанской России" 16-18 мая 2019 года.
Фото: ИА PrimaMedia
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