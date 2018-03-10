"Площадей катастрофически не хватает!"

Существует ли в Приморье арт-рынок? Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко ответила на вопросы «Золотого Рога»

В последнее время Приморская картинная галерея активно генерирует новости. Уникальный проект из собрания Государственной Третьяковской галереи - «Окна в Россию». Презентация Парадного зала, открытого на месте некогда работающего во Владивостоке Русско-Азиатского банка, а впоследствии старейшей сберегательной кассы - за эти площади галерея боролась почти 40 лет! Масштабна открытая и сегодня в Парадном зале галереи выставка работ И.К. Айвазовского из собраний региональных музеев, посвященная 200-летию выдающегося русского мариниста.

А что же местные, приморские художники? Могут они рассчитывать на попадание не только в фонды галереи, но и в действующие экспозиции? Как ведется комплектование регионального раздела, существует ли в Приморье арт-рынок, и не конкурируют ли между собой государственные музеи и частные галереи? Об этом корреспондент газеты «Золотой Рог» побеседовал с директором Приморской государственной картинной галереи Аленой ДАЦЕНКО.

- Алена Алексеевна, входят ли работы приморский художников в круг интересов галереи, и как они попадают в ваши фонды?

- Несмотря на то, что у нас есть прекрасная коллекция русского и западноевропейского искусства, основная линия комплектования нашей галереи как регионального музея, конечно же, - приморские художники. А также мастера из Центральной России, которые, приехав сюда в 1920-1950-е годы, участвовали в процессе художественного развития нашего края, поскольку здесь не было своей художественной школы. Уже потом был организован Союз художников, открыто художественное училище, впоследствии - Институт искусств, а в 1966 году - Приморская картинная галерея. Но изначально коллекция формировалась сотрудниками художественного отдела Приморского краеведческого музея им. В.К. Арсеньева.

С момента образования галереи комплектование было полноценным и грамотным, на эти цели из бюджета выделялись финансовые средства. Наша галерея имела возможность приобретать некоторые вещи даже в антикварных салонах. Безусловно, и сейчас в музее имеется план комплектования, составленный с учетом компетентного мнения специалистов и искусствоведов, которые изучают творчество наших авторов, а потом на заседании закупочной комиссии обосновывают необходимость той или иной вещи для коллекции. Разница лишь в том, что на эти цели средства теперь не выделяются. А между тем, рынок искусства совершенно поменялся, и ценовая политика изменилась, так что зачастую региональные музеи не могут себе позволить купить что-то даже очень ценное для их собрания.

- И все-таки ваши фонды пополняются, за счет чего?

- Мы приобретаем интересные для нас произведения за собственные средства, заработанные от продажи билетов на выставки, концерты, мастер-классы, иные мероприятия. Эти средства не столь велики, как нам бы хотелось. И надо отдать должное нашим художникам, что они идут нам навстречу и зачастую отдают свои произведения по заниженной цене, понимая, что работы попадут в фонды галереи. Хотя те небольшие средства, полученные за произведение, для них очень важны - это то, на что художник может жить и продолжать свою работу.

Так, в прошлом году мы приобрели 10 работ Анатолия МАТЮХИНА, которого, к сожалению, не стало. Очень хотелось в коллекции галереи полноценно представить этого замечательного мастера. Недавно приобрели у наследника шесть произведений художника Виталия СЕМКИНА. Очень ценным приобретением галереи можно назвать работы Евгения МАКЕЕВА, нашего замечательного художника, который сегодня активно работает, выставляется и продается. Было ясно, что его произведения стоят гораздо дороже, чем мы предложили. Но он сказал: «Для музея - да».

Нашу коллекцию пополнили работы Всеволода МЕЧКОВСКОГО, одну мы приобрели, а две работы он подарил, а Александр АРСЕНЕНКО передал в дар театральные эскизы и макет к спектаклю. Приобретения 2018 года - произведения Михаила ПАВИНА, выполненные в авторской технике фотомонотипии - две работы мы приобрели, а две другие он передал в дар галерее. Мы за эти дары очень благодарны нашим мастерам!

- Можно ли говорить, что дары оказывают существенное влияние на процесс комплектования коллекции?

- Думаю, да. Судите сами. В 2017 году наше собрание пополнили 97 предметов, 44 мы приобрели - на сумму 700 тыс. рублей, а остальные 53 предмета - дары, общая стоимость которых, по оценке экспертов, составила бы более полутора миллионов рублей!

Пожалуй, самым знаковым даром прошлого года было произведение Зинаиды СЕРЕБРЯКОВОЙ, на котором изображены ее дети. Такие события - большая редкость в наши дни. Мы прекрасно понимаем, что если бы владельцы выставили произведение на аукцион, то любой антикварный салон мог предложить за него значительную сумму. Судя по провенансу картины (это своеобразная история владения произведением, на арт-рынке им подтверждается подлинность работы), она постоянно находилась в частном владении, висела в блокадном Ленинграде, к ней не притрагивалась рука реставратора. Коллеги из Государственной Третьяковской галереи, проводившие экспертизу, нас поздравили - подлинник! Картину подарили галерее Александр Сергеевич КЛЕЩЕВ и его супруга Мери Юзефовна ЧЕРНЯХОВСКАЯ - оба ученые, еще в 1970-е годы приехали работать в Дальневосточном отделении РАН. Навсегда связав свою судьбу с Владивостоком, они приняли решение именно Приморской галерее принести столь щедрый дар.

Благодаря дарителям из Японии коллекцию нашего музея несколько лет назад пополнила работа художника с нелегкой судьбой, чья жизнь трагически оборвалась в Приморье, - Карла Николаевича КАЛЯ. Он закончил Дюссельдорфскую академию художеств, волею случая оказался на Дальнем Востоке и многие годы работал здесь. Три его произведения оказались в японской семье ИРИНО Торадзо и были вывезены, когда она покидала Владивосток в 1920 году. Уже в 2015 году семья наследников Ирино передала в дар галерее одну из этих работ - «Летний пейзаж». В той же семье хранится еще одна работа Карла Каля, вывезенная тогда в Японию. Собственники готовы продать эту работу, и мы договорились о приемлемой сумме - 300 тысяч рублей. Надеемся, что картина все же вернется во Владивосток.

- Получается, что в фондах галереи хранится хорошая коллекция работ приморских художников, но где их можно увидеть?

- С этим у нас большие сложности - площадей катастрофически не хватает! Даже наша постоянная экспозиция представлена в сокращенном варианте, а при подготовке больших выставок мы вынуждены ее просто полностью снимать. Естественно, очень важно, чтобы раздел приморского искусства в галерее работал на постоянной основе, но пока это далеко не так. Гостям, которые к нам приезжают, мы лишь рассказываем, какая у нас замечательная школа живописи. На вопрос: «Где все это можно посмотреть?» - ответ будет не очень утешительным. Да, в Союзе художников, но это, по большей части, выставки тематические, изредка монографические, которые не отражают в целом художественных процессов. Да, это несколько частных галерей - «Арка», «Арт-этаж», Центр современного искусства «Заря», но и их возможности ограничены.

- Какое решение проблемы вы видите?

- Решение только в расширении площадей, поэтому мы очень надеемся, что здание по ул. Светланской, 38-40, в котором планируется открытие Центра Эрмитаж-Владивосток (он занимает только несколько залов) будет все-таки выделено под создание большого выставочного пространства. Мы хотели бы именно там поместить коллекцию приморского искусства, всесторонне показать его становление и развитие.

Часть этого здания находится у галереи в оперативном управлении, но пока ремонтные работы там приостановлены. Даже при наличии финансирования возникли проблемы иного плана - рядом расположена поликлиника, которая когда-то занимала все здание. Для начала работ необходимо, чтобы и она была полностью выселена, так как речь идет о замене общих коммуникаций. Достичь согласия на этот счет пока не удается.

Но мне кажется, что на сегодняшний день эта форма медицинского учреждения уже себя не оправдывает. Возможно поликлиника в центре города, на главной площади, когда-то была необходимостью, но сегодня это не так. Сейчас появилось много современных центров и медицинских учреждений, где могло бы быть организовано обслуживание пациентов этой поликлиники, уважаемых и заслуженных людей.

Давайте дадим вторую красивую жизнь этим зданиям. Ведь они уникальны. Сам дом Даттона, здесь были комнаты для служащих Торгового дома Кунста и Альберса, бильярдная, библиотека, столовая. Кондитерская Бриннера, которая потом была достроена с другой стороны, и между ними - встройка советского периода. Получается многосоставное здание, которое может стать изюминкой Владивостока. Проекты реконструкции уже готовы, на это потрачены деньги краевого бюджета, они прошли государственную экспертизу. И сегодня надо принимать решение, возможно, волевое. Во многих городах идут по пути сохранения таких уникальных зданий. Что нам мешает так же поступить в приморской столице? Тем более, что во Владивостоке не так много исторических зданий с такой великолепной архитектурой и внутренним убранством, которые так прекрасно сохранились.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В городе работает несколько частных галерей, они вам конкуренцию в общении с современными художниками не составляют?

- На самом деле у нас в городе не так много выставочных пространств, и очень хорошо, что появляются новые. У каждого своя выставочная политика, свое пространство, свои приоритеты. Причем, коллекции галереи «Арка» и «Артэтажа» активно собирались и пополнялись как раз те периоды, когда наша картинная галерея не могла комплектоваться - в очень тяжелые 1990-е годы. Многие вещи были упущены, но, к счастью, они есть в частных галереях, и этому можно только порадоваться.

Думаю, что мы не конкуренты, а партнеры, и сообща можем делать интересные проекты. Это, например, продемонстрировала выставка «Край бунтарей», кураторами и вдохновителями которой стали Алиса БАГДОНАЙТЕ из ЦСИ «Заря» и Вера ГЛАЗКОВА (Галерея современного искусства «Арка»), а научным консультантом стала заместитель директора галереи по научной работе Наталья ЛЕВДАНСКАЯ. На выставке было представлено искусство Владивостока, начиная с 1960-х прошлого века и заканчивая современным периодом. Это стало возможным благодаря соединению институций, которые, казалось бы, занимаются совершенно разными направлениями искусства, но по большому счету делают общее дело. Без участия нашей галереи невозможно было бы представить творчество знаковых художников 1960-х, работы которых хранятся только у нас. Думаю, нам удастся продолжить сотрудничество и в этом году - общим выставочным проектом, посвященным 80-летию Приморского края. Во всяком случае, первые встречи и обсуждения этого важного для всех проекта уже состоялись. В Приморье есть замечательные художники, и для всех нас важно, чтобы их работы встретились со зрителями, вне зависимости от состояния арт-рынка региона.

На фото: Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко: «Давайте сделаем красивый, достойный, современный музейно-выставочный комплекс!».

Ирина БАРАННИК.