В Приморье вышла в свет первая в истории Антология дальневосточной литературы

В Приморье состоялась презентация первого тома Антологии литературы Дальнего Востока. Сборник, включающий в себя лучшие произведения региональной литературы за всю ее историю, издан впервые. С выходом книги приморцев поздравил директор департамента культуры Приморского края Сергей Матлин.



Глава краевого ведомства поблагодарил авторов издания от лица губернатора Приморья и отметил, что появление Антологии дальневосточной литературы – это знаменательное событие в культурной жизни не только региона, но и страны в целом.



«Эту книгу должен иметь каждый человек, соотносящий себя с культурой Дальнего Востока и Приморья», – подчеркнул он.



По словам автора и исполнителя идеи создания Антологии, директора издательства «Рубеж» Александра Колесова, за последние 25 лет региональная литература практически не издавалась, многие имена были забыты, из литературного контекста выпал целый пласт известных произведений, принадлежащих перу дальневосточных авторов.



«Мы постарались отобрать лучшее, что было написано в нашем регионе и о нем за последние 100 лет», – поделился издатель.



Александр Колесов добавил, что Антология будет состоять из 12 томов: девять из них планируется посвятить региональной прозе каждого из субъектов Дальнего Востока, остальные три будут содержать региональную поэзию, национальный фольклор и литературу дальневосточной эмиграции.



Отметим, книга издана при поддержке Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.



В первый, приморский, том вошли произведения 35 авторов, чьи имена тесно связаны с Приморским краем: Владимира Арсеньева, Александра Фадеева, Николая Матвеева-Амурского, Ивана Басаргина, Валерия Янковского, Евгения Мамонтова, Василия Авченко и других.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.