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Во Владивостоке фотограф Елена Мельникова, благодаря лени, сказала 365 фотослов

10 Января 2017, 16:10 | Приморье

Во Владивостоке 12 января в 16.00 в залах Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС состоится открытие выставки Елены Мельниковой "365!" (фотография, коллаж).

Новой персональной выставке известного владивостокского фотографа Елены Мельниковой «365!» предшествовал год онлайн-фотоочетов в рамках общегородского проекта «365 попыток борьбы с ленью». Согласно условиям проекта, его участники, 7 фотодобровольцев, должны были ежедневно в течение 2016 года публиковать на своей странице в социальных сетях снимок, сделанный именно в этот день.

Ограниченный формальными временными рамками, проект предоставлял автору широкие возможности для самовыражения и эксперимента в выборе жанра, техники, стилистики. Поэтому на выставке можно увидеть пейзаж и натюрморт, абстрактные и фантазийные композиции.

 


 

Д-356. Городской романс. Фото Елены Мельниковой.

 

Для Елены проект и выставка стали творческим ответом на рутину повседневной жизни, развитием внимательного и ценностного отношения к каждому дню: «Весело и радостно, утомительно и скучно, экспериментально и затейливо, сомнительно и неудовлетворительно, стыдно и славно, адреналиново и счастливо - это все о проекте "365 попыток борьбы с ленью"! Я смогла сказать вам, дорогие друзья, 365 фотослов, и была услышана вами! И теперь слова замечательного фантаста Сергея Мусанифа: "Лень - двигатель прогресса" - мне абсолютно понятны!»

 


 
Елена Мельникова в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Фото Виктории Ефремовой.
 

Досье "Золотого Рога": Елена Павловна Мельникова родилась в 1950 году. 1978 – окончила Московский политехникум имени Моссовета (фототехника). С 1973 – преподает фотодело во Владивостоке. С 2006 – преподаватель во ВГУЭС (Профессиональная школа индустрии моды и красоты). С 1989 года участвует в городских, региональных и международных фотовыставках.

Выставка продлится до 28 января в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС (г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), вход свободный, приглашаются все желающие.

На верхнем фото: Д-257. Туристические забавы. Фото Елены Мельниковой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: выставка  фотография 



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