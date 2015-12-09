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Во Владивостоке создается городской музей искусства
Муниципальный центр современного искусства откроется в старинном особняке на Океанском проспекте
Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ принял решение о создании муниципального центра современного искусства. И сейчас в старинном особняке на Океанском проспекте, 9 начались ремонтные работы: в порядок приводятся выставочные залы, фондохранилище и кабинеты научных сотрудников будущего музея, основой которого станет коллекция основателя галереи «Артэтаж» Александра ГОРОДНЕГО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Музей «Артэтаж» известен любителям современного искусства не только во Владивостоке, но и в других странах. За четверть века его существования было проведено множество выставок и собрана достойная коллекция. Фонды «Артэтажа» насчитывают более 500 произведений современного искусства художников России и зарубежья. Но собственного помещения музей не имел и пережил не один переезд.
Последним его пристанищем стала библиотека ДВГТУ на Аксаковской, 12. Но после объединения вузов в ДВФУ и переезда на остров Русский здание выставили на продажу, и будущее музея зависло в неопределенности. Фактически Городний со своей замечательной коллекцией оказался… нигде.
- С идеей создания музея я обращался к разным людям, но увы… - вспоминает Александр Городний. И тогда галерист обратился к главе городу Игорю Пушкареву.
"Владивосток - уникальный город, и здесь живут уникальные люди. Один из них - Александр Городний, который в течение 25 лет собирал коллекцию произведений современного искусства и принял решение подарить эту коллекцию горожанам, - отметил глава города. - Александр Иванович обратился к нам, уверенный, что мы найдем достойное применение его коллекции, что дело его жизни будет дальше процветать. Владивостоку, в свою очередь, необходимо современное культурное пространство, где художники смогут выставлять свои работы, где будут проходить выставки и презентации, тематические встречи и круглые столы. Таким образом, сошлось сразу несколько важнейших факторов, и мы приняли очень важное решение - создать городской центр современного искусства".
После недолгих переговоров приняли совместное решение: Александр Городний передает в дар Владивостоку свою коллекцию, а муниципалитет создает Центр современного искусства на базе этой коллекции, да и вообще для развития города и его культурного пространства.
В начале года началась процедура экспертизы, оценки произведений искусства, после чего юридически оформили документы дарения.
Далеко не праздным стал и вопрос, где разместить новое учреждение культуры. Музею нашли достойное помещение.
Как подчеркнул Игорь Пушкарев, центр современного искусства должен располагаться в центре города. Вот почему для учреждения было выбрано одно из старейших зданий Владивостока - дом Демби, который находится практически в самом сердце города.
Теперь старинное здание, настоящая жемчужина архитектуры, наполнится еще и интереснейшим содержанием. Кстати, отделам и управлениям администрации, которые раньше размещались в этом здании, пришлось найти другое место - все они переехали. Центр современного искусства должен стать действительно ярким культурным и туристическим объектом Владивостока.
Досье "Золотого Рога": Дом Демби - памятник истории и культуры Владивостока - был построен в стиле модерн в 1907-1909 годах, а сам Георгий ДЕМБИ был доверенным лицом первого жителя Владивостока Якова СЕМЕНОВА. До революции в здании размещались магазины, гостиница и вице-консульство Великобритании, а с 1930-х годов здание занимали районный комитет компартии и администрация Фрунзенского района.
"Спасибо главе Владивостока Игорю Пушкареву, который принял решение о содании музея современного искусства. С такой идеей я обращался к разным людям... Игорь Сергеевич не просто вежливо выслушал, а принял решение воплотить ее в жизнь, - сказал коллекционер, основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний. - Я передал свою коллекцию городу, в муниципальную собственность... Коллекция собиралась долгие годы: что-то покупал сам, очень многое дарили художники. Сейчас в здании будущего музея идет ремонт. И его открытие, надеюсь, не за горами!".
Сейчас здесь интенсивно обновляются инженерные коммуникации, полы, стены, потолки. Особое внимание уделяется элементам, сохранившимся в здании со времен постройки. Специалисты очищают лепнину от многолетнего слоя штукатурки, из-под которого ранее едва проглядывали ее очертания. Так, в одном из помещений была обнаружена красивейшая лепнина - крупные кувшинки, в другом - цветущие маки.
Главная задача для реставраторов - сохранить исторический облик здания, архитектуру и декор, что было заложено в начале прошлого века, восстановить первоначальную лепнину потолков и стен, кафельную плитку полов, кованые лестничные перила.
Ремонтные работы будут продолжены в 2016 году.
На фото: Александр Арсененко, приморский художник, занимается восстановлением красивейшей лепнины в Доме Демби.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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