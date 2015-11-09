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XII Владивостокский джазовый фестиваль объединил музыкантов из США и России
09 Ноября 2015, 14:45 | Приморье
Во Владивостоке американские исполнители сыграют три концерта, проведут мастер-классы для школьников и студентов
Генеральное консульство США во Владивостоке оказывает традиционную поддержку Владивостокскому джазовому фестивалю, который в двенадцатый раз пройдет на сцене Приморской краевой филармонии. В этом году при содействии дипмиссии США состоятся три концерта с участием американских джазменов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
10 ноября на открытии фестиваля сыграет «Стейпл Квартет» (The Staple Quartet) под руководством саксофониста Марка Шима (Mark Shim). 12 ноября пройдет шоу ударника Маркуса Миллера (Markus Miller) и его квартета «Фридом Джаз Мувмент» (Freedom Jazz Movement). На концерте закрытия 16 ноября выступит вокалистка Мирна Клейтон (Myrna Clayton), сообщили "Золотому Рогу" в Отделе по связям с общественностью Генерального консульства США во Владивостоке.
«Мне кажется очень символичным, что XII джазовый фестиваль представит аудитории концерты, на которых музыканты из США и России будут вместе создавать прекрасную музыку», - говорит Эрик Пагнер, консул по вопросам культуры, печати и образования. – «Стейплз Квартет» объединяет саксофониста Марка Шима, ударника Колина Стрэнахана и русских инструменталистов – пианиста Алексея Подымкина и басиста Юрия Галкина. А Мирна Клейтон споет в сопровождении биг-бэнда Приморской филармонии под руководством Дмитрия Бутенко. Надеюсь, что эти шоу понравятся публике и продемонстрируют, как люди из разных стран могут радоваться совместному творчеству, которое помогает им раскрывать свой талант».
Концерт российско-американского проекта «Стейплз Квартет» во Владивостоке состоится в рамках грандиозного музыкального тура. Их гастроли начались 30 октября в Саратове, а закончатся 28 ноября в Подмосковье, за это время американские и русские джазмены сыграют 26 концертов в 20 городах России.
Вокалистка Мирна Клейтон также хорошо известна в западных регионах России. Она выступала на концертных площадках и в джазовых клубах Краснодара, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Екатеринбурга и заслужила такие эпитеты, как «воплощение неповторимой энергетики, море обаяния и задора», «первоклассная певица, композитор и бэнд-лидер», аранжировки и интерпретации которой «вызывают долгие овации и крики «браво».
Ударник и композитор из Лос-Анджелеса Маркус Миллер заявляет, что его музыкальное кредо «давать музыкантам как можно больше свободы для самовыражения», а творчество его группы «отражает звуки и ритмы, которые можно слышать в различных районах Лос-Анджелеса…, уходя корнями в традиции американского джаза, расцвеченного ритмическими влияниями западноафриканской и афро-кубинской народной музыки». Аудитория Владивостокского фестиваля услышит, как эти народные традиции преломляются в собственных произведениях Маркуса Миллера и джазовых стандартах.
Помимо участия в концертах джазового фестиваля, американские исполнители дадут мастер-классы для учащихся Владивостокской детской школы искусств № 3 и студентов Дальневосточной академии искусств.
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