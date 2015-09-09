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Во Владивосток приедет культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

09 Сентября 2015, 18:07 | Приморье

Ким Ки Дук приедет на Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Ки Дук приедет в дни фестиваля и проведет здесь мастер-классы. Пока точная дата его прибытия неизвестна, но его визит согласован", — сказал собеседник агентства.

Президентом фестиваля в этом году станет российский режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, председателем основного жюри — российский режиссер, народный артист РФ Вадим Абдарашитов.

Как сообщает администрация Приморья по итогам совещания по подготовке и проведению кинофестиваля, также состоится презентация Азиатской киноакадемии.

"У приморских режиссеров появится шанс стать участниками творческих конкурсов, которые будут проводиться в рамках "Меридианов Тихого", и быть отобранными в группы для стажировки в этой академии", — отметили на совещании.

Открытие кинофестиваля состоится в Приморском театре оперы и балета.

Тринадцатый фестиваль "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября 2015 года. В этом году кроме традиционных программ кинофестиваля, таких как "Конкурс", "Панорама", "Движение вперед", будут организованы специальные секции, посвященные году литературы, а также 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: мастер-класс  кинофестиваль  фестиваль  Меридианы Тихого  кино  ким ки дук 



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