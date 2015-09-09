Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивосток приедет культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
Ким Ки Дук приедет на Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
"Ким Ки Дук приедет в дни фестиваля и проведет здесь мастер-классы. Пока точная дата его прибытия неизвестна, но его визит согласован", — сказал собеседник агентства.
Президентом фестиваля в этом году станет российский режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, председателем основного жюри — российский режиссер, народный артист РФ Вадим Абдарашитов.
Как сообщает администрация Приморья по итогам совещания по подготовке и проведению кинофестиваля, также состоится презентация Азиатской киноакадемии.
"У приморских режиссеров появится шанс стать участниками творческих конкурсов, которые будут проводиться в рамках "Меридианов Тихого", и быть отобранными в группы для стажировки в этой академии", — отметили на совещании.
Открытие кинофестиваля состоится в Приморском театре оперы и балета.
Тринадцатый фестиваль "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября 2015 года. В этом году кроме традиционных программ кинофестиваля, таких как "Конкурс", "Панорама", "Движение вперед", будут организованы специальные секции, посвященные году литературы, а также 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
- Объявлен международный состав жюри XVI кинофестиваля "Меридианы Тихого"
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Приморская картинная галерея приглашает прикоснуться к северу
- Поругались начистоту
- Неделя книгодарения прошла в школах Приморья
- Театр на лопату. И хорошо
- "В неглубокой канаве торчит…"
Новости раздела
- Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
- "Что такое пластинка? Разбил, и нет ее…"
- Киномеридианы вновь пролегли через Владивосток
- Более 5000 жителей и гостей Владивостока провели выходные в кино
- За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
- Во Владивостоке на кинофестивале "Меридианы Тихого" спецприз "9822 километра" вручен президенту
- Фотограф из Нью-Йорка привезла во Владивосток Пенелопу Круз и других
- Приморская краевая филармония раскрыла секреты юбилейного сезона во Владивостоке
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока" пройдет во Владивостоке
- Объявлен международный состав жюри XVI кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов