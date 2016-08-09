Путешествие с цесаревичем: 125 лет спустя

Книги издательства «Валентин» - лучший подарок!

Издательство «Валентин» в 2016 году выпустило в свет раритетную подборку книг к 125-летию пребывания наследника российского престола цесаревича Николая во Владивостоке. Это – трехтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича» и книга Ф.Э. КЛАРКА «Великая Сибирская железная дорога».

Первоначально путешествие на Восток (1890-1891 гг.) будущего российского императора Николая II планировалось как морская кругосветка, с посещением не только Владивостока, но также Алеутских островов, Аляски. Все перечеркнул инцидент в Японии (г. Оцу), когда один из полицейских нанес цесаревичу удар саблей по голове, к счастью рана оказалась не смертельной. Но программа дальнейшего маршрута была изменена.

Об этом и других эпизодах путешествия цесаревича можно узнать прочитав уникальный трехтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича». Это полиграфический шедевр: полторы тысячи страниц, 700 иллюстраций, кожаный переплет с золотым тиснением. Эксклюзивный вип-подарок! Тираж ограничен.

Книга «Великая Сибирская железная дорога»

В 1900 году, спустя девять лет после закладки цесаревичем во Владивостоке уникальной железнодорожной магистрали, английский миссионер Ф.Э. Кларк совершил поездку по еще не достроенному Транссибу. Он написал книгу «Великая Сибирская железная дорога», полную колоритных деталей, редких фотографий того времени. Примечательно, что путешествие из Владивостока до Лондона заняло 44 дня. Эта книга вышла в свет в 1904 году на английском языке. На русском – издана впервые.

Раритетное издание «Путешествие на Восток наследника цесаревича» можно приобрести за 7 500 рублей (три тома), включая подарочную упаковку.

Книгу «Великая Сибирская железная дорога» Ф.Э. Кларка – за 350 рублей, в кожаной обложке – за 450 рублей.

Эти и другие книги издательства «Валентин» продаются по адресам: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59, магазин №26 (1-й этаж); конт. тел. (423) 245-77-95, e-mail: anna_zil@mail.ru. В магазинах «Луна и грош»: ул. Алеутская, 26, тел. (423) 254-25-77; «Клуб Невельского»: ул. адмирала Фокина, 10а. На правах рекламы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.