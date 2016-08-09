Юные таланты поедут учиться балету в Петербург

Талантливые приморские дети получат возможность учиться прекрасному искусству танца в одном из лучших учебных заведений мира: 29 августа на Приморской сцене Мариинского театра специалисты Академии русского балета имени Агриппины Вагановой во главе с ректором Николаем ЦИСКАРИДЗЕ проведут отбор дальневосточников для обучения в Санкт-Петербурге, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, инициатива создания филиала петербургской Академии Русского балета в Приморье исходила от губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и художественного руководителя Мариинского театра Валерия ГЕРГИЕВА, который взял под свое покровительство вопросы развития культуры региона. На майской встрече с руководителем Приморья президент России Владимир ПУТИН поддержал открытие в крае филиала академии, и в рамках Петербургского экономического форума Владимир Миклушевский и Николай Цискаридзе подписали соответствующее соглашение.

Но для того, чтобы филиал открыл двери в Приморье, необходимо провести большую предварительную работу: подобрать соответствующее здание, подготовить материальную базу и документы, набрать штат преподавателей. Администрация региона предлагает для филиала площадку Владивостокского хореографического училища. «Балет - это самое сложное из четырех направлений развития театра оперы и балета. И мы приняли решение постепенно воспитывать местные кадры. Мы планируем передать академии в безвозмездное пользование здание Приморского хореографического училища. Мы уже договорились с Николаем Цискаридзе, что он приедет во Владивосток и лично оценит это здание», - сказал Владимир Миклушевский. Губернатор Приморского края также сообщил, что педагогов для новой балетной школы будут готовить из местных кадров: они также отправятся получать высшее образование в Санкт-Петербург. Помимо этого, предполагается приглашать петербургских балетных педагогов поработать в Приморье.

А пока в Приморье идет активная работа по подготовке открытия филиала Академии, принято решение не терять времени и приступить к обучению талантливых ребят. Для отбора одаренных детей во Владивосток прибывает специальная комиссия – педагогов и врачей, которые и проведут соответствующий конкурс. Учиться юные таланты будут в Санкт-Петербурге – на эти цели в рамках краевой программы «Развитие образования» выделены соответствующие средства.

«Это будет целевой набор от Приморского края, - прокомментировал предстоящий набор народный артист России Николай Цискаридзе. – Что касается самой процедуры отбора, то она будет традиционной, такой, какой сохраняется уже три века подряд. Начать познавать балет в культурной столице страны смогут на первом этапе около 12 ребят. Для балета важны способности. Важно все: нужен и слух, и внешние данные, и строение соответствующее, но главное - здоровье. Очень часто бывают способные дети, у которых все подходит, но по медицинским показаниям они не имеют права заниматься. Учиться успешно прошедшие конкурс ребята начнут в Санкт-Петербурге, продолжат в Приморье, когда здесь будет открыт полноценный филиал, а служить искусству танца будут на новой сцене Мариинского театра во Владивостоке».

Отбор действительно обещает быть довольно строгим. «Конечно, условия отбора на первый взгляд могут показаться невыполнимыми, однако на сегодняшний день в Академии успешно обучаются около 300 талантливых ребят. А выпускники становятся без преувеличения настоящими «звездами» ведущих российских и зарубежных театров, - говорят специалисты Академии. - Участие в просмотре для ребенка не только шанс обучаться русскому балету в лучшей академии, но и колоссальный опыт общения с мэтрами танца, возможность получить конструктивную критику и стимул для дальнейшего развития в этом виде искусства».

На первом этапе всех пришедших на конкурс ребят проверят на наличие балетных способностей: выворотности, гибкости и музыкальности. Прошедшие первый тур будут допущены ко второму, на котором медицинские специалисты проверят соотношение роста и веса абитуриента в соответствии с его возрастом, осанку, стопу и зрение, а также наличие медицинских противопоказаний.

К просмотру приглашаются дети – жители Приморского края, окончившие начальную школу, то есть переходящие из 4-го в 5 класс общеобразовательной школы.

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, просмотр будет проводиться по предварительной записи. Для этого необходимо заполнить форму и выслать ее по электронному адресу vladivostok@vaganovaacademy.ru до 20 августа. Подробную информацию о просмотре можно узнать на странице сайта Академии: http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=1019.

Специалисты департамента также добавили, что обучение детей по программе среднего профессионального образования - бесплатное. Медицинское обслуживание детей также бесплатное при наличии медицинского полиса.

«Родителям необходимо внимательно ознакомиться с условиями просмотра и подготовить необходимые документы. Консультацию специалистов можно получить по телефонам: 8(423)2412684, 8(423)2412782, 8(423)2412759. Они работают с 9.00 до 18.00 по владивостокскому времени», - добавили в ведомстве.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото: Николай Цискаридзе лично проведет отбор будущих звезд для обучения в Санкт-Петербурге.