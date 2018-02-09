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"Выгодная фильмотека" от "Ростелекома" – хорошего кино и мультфильмов много не бывает

09 Февраля 2018, 13:27 | Приморье

Только до 31 марта пользователи услуги «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» могут стать участниками акции «Выгодная фильмотека». В этот период можно оформить четыре видеоподписки на специальных условиях – очень большая коллекция кино, сериалов и мультфильмов для всей семьи, которая регулярно обновляется.

Акция предлагает очень выгодные условия, чтобы познакомиться с сервисом подписок на тематический кино- и видеоконтент. В акции «Выгодная фильмотека» доступны четыре популярные подписки:

«Сделано в России» – только родное: советская киноклассика и современные российские фильмы (от 100 наименований), а также десятки известных сериалов, собранные в одном разделе;

«Детский клуб» – подборка лучших мультфильмов и анимационных сериалов в одном разделе («Свинка Пеппа», «Маша и Медведь», «Смешарики» и многое другое);

«ABC Studios Лучшие сериалы» – более 50 самых популярных сериалов известной студии, включая «Агенты Щ.И.Т», «Следствие по телу», «Гимнастки» и «Остаться в живых»;

«Волшебный мир Disney» – предложение для истинных поклонников Disney: коллекция анимационных и художественных фильмов от знаменитой студии, включая «Корпорацию монстров», «Историю игрушек», «В поисках Немо» и другие шедевры.

При подключении до конца марта 2018 года каждая из этих подписок в течение промо-периода (до двух календарных месяцев) будет доступна по специальной цене – 99 рублей в месяц. По окончании промо-периода стоимость составит 150 рублей в месяц. Но это также выгодно, так как вне акции подписки стоят до 250 рублей в месяц.

Стать участником акции «Выгодная фильмотека» очень просто: подключить подписку можно в интерфейсе ТВ-приставки. Подробнее об условиях акции «Выгодная фильмотека» и о подписках, которые представлены в ней, можно узнать на сайте rt.ru в разделе «Интерактивное ТВ», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Абонентам «Интерактивного ТВ» доступен максимальный набор дополнительных сервисов, в том числе:

  • «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;
  •  
  • «Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;
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  • «Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);
  •  
  • «Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома» – услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на срок от 30 дней в зависимости от региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: интерактивное ТВ  Ростелеком 



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