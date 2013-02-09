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"Приморская Принцесса 2013" вновь собирает талантливых детей со всего Приморья

09 Февраля 2013, 21:50 | Приморье

17 марта во Владивостоке пройдет III ежегодный Детский конкурс красоты и таланта. Накануне конкурса корреспондент "Золотого Рога" встретился с учредителем и президентом Международного конкурса красоты и таланта стран АТР «World Pacific Starlet»  Евгенией Митюревой.

Давно известно, что такая огромная страна как Россия славится не столько тем, что собрано в ее сердце, сколько отдаленными территориями – сокровищницами великих талантов. Дальний Восток – тому подтверждение. Несмотря на то, что мы так далеко от центра  – у нас растет прекрасное поколение, достойное, перспективное, будущий цвет нашей нации.

- Евгения, «Приморская Принцесса 2013»  вновь собирает талантливых детей со всего Приморья. Давайте рассмотрим все "за" и "против" о детских конкурсах красоты и таланта. Стоит ли отправлять ребенка на участие в них?

- Неправы те, кто считает, будто состязания проходят в жесточайшей конкуренции, где   оценивается качество красоты, а это неправильные ориентиры для дальнейшей жизни.  Хочу подчеркнуть:  в конкурсах  важны прежде всего способности ребенка, его талант! К нам как раз  приходят дети, которые занимаются помимо школы какой-либо серьезной деятельностью: спортом, вокалом, танцами. Да, конечно, у гимнасток, пловцов, юных художников  существуют свои профориентированные конкурсы, экзамены, первенства и тому подобное.  Но вот представить свой талант на сцене, получить опыт публичности или блеснуть, может быть,  напротив, в ином качестве – для детей это желанно и важно! Например, одна из конкурсанток пришла к нам в прошлом году после 7-летней школы боевых искусств и в интервью призналась, что мечтала предстать на сцене в образе хрупкой нежной принцессы в пышном платье!

Другая девочка с четырех лет занималась вокалом в серьезной студии города и, стартовав в «Приморской Принцессе», а затем пройдя несколько конкурсов -  российский и зарубежный, спела на одной сцене со звездами в Кремлевском дворце!

Был и такой случай: мама привела к нам девочку-подростка, которая сразу отличалась от других конкурсанток внешними данными взрослой модели, в школе она была довольно высокой и появилась неуверенность в себе, некоторая замкнутость.  Каково же было удивление нашей конкурсантки, когда ей вручили специальный приз – поездку на национальный финал, а  в дальнейшем и на международный конкурс юных моделей! В итоге в Приморье юная красавица вернулась с мировой короной!

Не нужно, однако, думать, что конкурс непременно должен ставить своей задачей сделать из ребенка знаменитость. Путь к успеху – это коллективный труд родителей, наставников и самого ребенка. Конкурс "Приморская Принцесса" даст вам понять – готов ли ребенок идти дальше, интересно ли ему это, или он просто хотел обрести уверенность в себе, а бывает, ему достаточно рассказать стишок на сцене, чтобы на этом завершить  публичную карьеру.  Чутье и мудрость родителей здесь очень важны. Не нужно «биться» за корону любой ценой – для этого существуют «взрослые игры», где уже взрослые конкурсантки решают – что им в дальнейшем   выбирать.

Также, не стоит проводить параллелей между нашими мероприятиями и детскими конкурсами красоты  в США.

- Что бы вы могли посоветовать родителям при подготовке к участию в конкурсе?

- Хочу сразу сказать, макияж у детей  на наших конкурсах строго запрещен, если он не является легким дополнением к  тематическому образу  -  как правило, гала-концерт "Приморской Принцессы" проходит под эгидой определенной тематики: «Морское королевство», «Царство сладостей»,  «Под знаком Зодиака»  и т. д.

Хочу успокоить: никакой «торговли детьми» в правильно организованных детских конкурсах не существует, это просто немыслимо!  Итог, который может ожидать победителей и финалистов  таков: приглашение в детские модельные школы, где обучают спецдисциплинам,  фотосессии в подарок, приглашение провести одну или цикл телевизионных программ, возможность участия  в рекламе детской продукции, если рекламодателю приглянулся типаж ребенка,  участие в Неделях детской моды, а также официальные приглашения на конкурсы красоты и таланта  более высокой ступени.

Но выбор всегда остается за родителями. Отправляя детей на конкурс, четко осознайте – чего именно вы хотите: чтобы ребенок получил дорогой подарок, титул, корону, обрел друзей (представьте – именно так и бывает), впечатление от яркого незабываемого события, в котором родители поддержали его, а режиссеры мероприятия помогли раскрыть его способности в конкурсные дни перед  гала-шоу!

И если вы правильно объясните  ребенку, чего ожидать и главное – сами адекватно воспринимаете это событие и его перспективы – вы получите настоящее удовольствие,  а ребенок  – улыбку и новых друзей!

На фото (слева направо) – наши звезды - Приморские Принцессы 2012-2011

Дарья Козицкая – «Супермодель»  конкурса  «Приморская Принцесса 2012», победительница  «Best Child Model of Russia»  в 2012 году  и обладательница международного титула «Best Child Model of Continent 2012” в Болгарии, финалистка всероссийской олимпиады по английскому языку в Москве.

Дарина Мартынюк – «Принцесса Владивостока 2012», победительница в номинации «Golden Model» международного конкурса красоты и таланта стран АТР «World Pacific Starlet”, чемпионка мира по Таэквон-до ИТФ среди детей до 14 лет в Канаде.

Полина Каплуненко«Приморская Принцесса 2012» в категории MINI,  обладательница титула «Лучший национальный костюм» на конкурсе « Маленькая красавица России 2012», 1-е место в международном конкурсе World Pacific Starlet”   в категории MINI.

Диана Попинака – «Приморская Принцесса 2012» в категории LITTLE,  4-ая принцесса в конкурсе «Маленькая красавица России 2012»,  Гран При « World Pacific Starlet».

София Митюрева – «Приморская Принцесса 2011» в категории мини.  «Маленькая красавица России 2011»!  «Mini Princess World 2011» в Турции. Гран При  международного конкурса  « Мини мисс Глобал 2012»,  лицо марки детской парфюмерии и косметики  « Маленькая Фея».

Елизавета Усманова «Приморская Принцесса 2011» в категории LITTLE.  «Принцесса Владмамы 2011»,  лауреат конкурса «Голоса Приморья».

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: Приморская Принцесса  конкурс красоты 



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Комментарии

  • Псевдоним13:47, 18.02.2013#

    Плодиться токо ты умеешь, бедное животное! По реакции видать - что живешь инстинктами. Кого ж ты можешь выродить - ну да, правильно пишешь, токо таких:)

  • Псевдоним11:32, 16.02.2013#

    Родители! не давайте развращать своих дочерей. Жениться не на ком ((

  • Псевдоним11:25, 04.03.2013#

    Ну если у нас в Росси жениться не наком! Значит, у вас оооочень большие проблемы с психикой, или просто не хотите. Примите ислам и женитесь на девушке из аула. Пусть носит паранжу и рожает вам детей каждый год. Или купите филлипинку себе. Она сначала будет вам в рот заглядывать, а потом оберет до нитки.

  • Ценители красоты21:59, 05.03.2013#

    Голосуйте за Садакову Варвару в категории малыши , шлите смс 501 на номер 5577

  • Псевдоним03:57, 08.03.2013#

    Девчонок с детства к х. з. чему приучают. . . . . . . . . . Они только тряпками. косметикой. рейтингамиинтересоваться будут. . . . . . . И чей папик за них больше заплатит!!!!

  • родитель13:46, 11.12.2013#

    Друзья, ну, дак, почитайте внимательно ТИТУЛЫ девчонок - вы разве не видите, КТО перед вами, КРОМЕ ТОГО, что они "принцессы"?. Или что, чемпионы, лауреаты музыкальных конкурсов и олимпиадники не в счет? Этот многолетний труд не виден?

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