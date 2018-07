17 марта во Владивостоке пройдет III ежегодный Детский конкурс красоты и таланта. Накануне конкурса корреспондент "Золотого Рога" встретился с учредителем и президентом Международного конкурса красоты и таланта стран АТР «World Pacific Starlet» Евгенией Митюревой.

Давно известно, что такая огромная страна как Россия славится не столько тем, что собрано в ее сердце, сколько отдаленными территориями – сокровищницами великих талантов. Дальний Восток – тому подтверждение. Несмотря на то, что мы так далеко от центра – у нас растет прекрасное поколение, достойное, перспективное, будущий цвет нашей нации.

- Евгения, «Приморская Принцесса 2013» вновь собирает талантливых детей со всего Приморья. Давайте рассмотрим все "за" и "против" о детских конкурсах красоты и таланта. Стоит ли отправлять ребенка на участие в них?

- Неправы те, кто считает, будто состязания проходят в жесточайшей конкуренции, где оценивается качество красоты, а это неправильные ориентиры для дальнейшей жизни. Хочу подчеркнуть: в конкурсах важны прежде всего способности ребенка, его талант! К нам как раз приходят дети, которые занимаются помимо школы какой-либо серьезной деятельностью: спортом, вокалом, танцами. Да, конечно, у гимнасток, пловцов, юных художников существуют свои профориентированные конкурсы, экзамены, первенства и тому подобное. Но вот представить свой талант на сцене, получить опыт публичности или блеснуть, может быть, напротив, в ином качестве – для детей это желанно и важно! Например, одна из конкурсанток пришла к нам в прошлом году после 7-летней школы боевых искусств и в интервью призналась, что мечтала предстать на сцене в образе хрупкой нежной принцессы в пышном платье!

Другая девочка с четырех лет занималась вокалом в серьезной студии города и, стартовав в «Приморской Принцессе», а затем пройдя несколько конкурсов - российский и зарубежный, спела на одной сцене со звездами в Кремлевском дворце!

Был и такой случай: мама привела к нам девочку-подростка, которая сразу отличалась от других конкурсанток внешними данными взрослой модели, в школе она была довольно высокой и появилась неуверенность в себе, некоторая замкнутость. Каково же было удивление нашей конкурсантки, когда ей вручили специальный приз – поездку на национальный финал, а в дальнейшем и на международный конкурс юных моделей! В итоге в Приморье юная красавица вернулась с мировой короной!

Не нужно, однако, думать, что конкурс непременно должен ставить своей задачей сделать из ребенка знаменитость. Путь к успеху – это коллективный труд родителей, наставников и самого ребенка. Конкурс "Приморская Принцесса" даст вам понять – готов ли ребенок идти дальше, интересно ли ему это, или он просто хотел обрести уверенность в себе, а бывает, ему достаточно рассказать стишок на сцене, чтобы на этом завершить публичную карьеру. Чутье и мудрость родителей здесь очень важны. Не нужно «биться» за корону любой ценой – для этого существуют «взрослые игры», где уже взрослые конкурсантки решают – что им в дальнейшем выбирать.

Также, не стоит проводить параллелей между нашими мероприятиями и детскими конкурсами красоты в США.

- Что бы вы могли посоветовать родителям при подготовке к участию в конкурсе?

- Хочу сразу сказать, макияж у детей на наших конкурсах строго запрещен, если он не является легким дополнением к тематическому образу - как правило, гала-концерт "Приморской Принцессы" проходит под эгидой определенной тематики: «Морское королевство», «Царство сладостей», «Под знаком Зодиака» и т. д.

Хочу успокоить: никакой «торговли детьми» в правильно организованных детских конкурсах не существует, это просто немыслимо! Итог, который может ожидать победителей и финалистов таков: приглашение в детские модельные школы, где обучают спецдисциплинам, фотосессии в подарок, приглашение провести одну или цикл телевизионных программ, возможность участия в рекламе детской продукции, если рекламодателю приглянулся типаж ребенка, участие в Неделях детской моды, а также официальные приглашения на конкурсы красоты и таланта более высокой ступени.

Но выбор всегда остается за родителями. Отправляя детей на конкурс, четко осознайте – чего именно вы хотите: чтобы ребенок получил дорогой подарок, титул, корону, обрел друзей (представьте – именно так и бывает), впечатление от яркого незабываемого события, в котором родители поддержали его, а режиссеры мероприятия помогли раскрыть его способности в конкурсные дни перед гала-шоу!

И если вы правильно объясните ребенку, чего ожидать и главное – сами адекватно воспринимаете это событие и его перспективы – вы получите настоящее удовольствие, а ребенок – улыбку и новых друзей!

На фото (слева направо) – наши звезды - Приморские Принцессы 2012-2011

Дарья Козицкая – «Супермодель» конкурса «Приморская Принцесса 2012», победительница «Best Child Model of Russia» в 2012 году и обладательница международного титула «Best Child Model of Continent 2012” в Болгарии, финалистка всероссийской олимпиады по английскому языку в Москве.

Дарина Мартынюк – «Принцесса Владивостока 2012», победительница в номинации «Golden Model» международного конкурса красоты и таланта стран АТР «World Pacific Starlet”, чемпионка мира по Таэквон-до ИТФ среди детей до 14 лет в Канаде.

Полина Каплуненко – «Приморская Принцесса 2012» в категории MINI, обладательница титула «Лучший национальный костюм» на конкурсе « Маленькая красавица России 2012», 1-е место в международном конкурсе “World Pacific Starlet” в категории MINI.

Диана Попинака – «Приморская Принцесса 2012» в категории LITTLE, 4-ая принцесса в конкурсе «Маленькая красавица России 2012», Гран При « World Pacific Starlet».

София Митюрева – «Приморская Принцесса 2011» в категории мини. «Маленькая красавица России 2011»! «Mini Princess World 2011» в Турции. Гран При международного конкурса « Мини мисс Глобал 2012», лицо марки детской парфюмерии и косметики « Маленькая Фея».

Елизавета Усманова – «Приморская Принцесса 2011» в категории LITTLE. «Принцесса Владмамы 2011», лауреат конкурса «Голоса Приморья».

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.