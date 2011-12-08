Конкурс "Мисс Приморье-2007" вышел на финишную прямую

В минувшую субботу из двух сотен претенденток были отобраны десять финалисток. Они и будут бороться 11 мая за главный титул - "Мисс Приморье", а также за три дополнительные номинации: "Вице-мисс Приморье", "Мисс Владивосток", "Мисс зрительских симпатий". Вот имена этих девушек:

Юлия ВОРОНЦОВА (Арсеньев),Катя ГАЙДУКОВА (Владивосток),Ольга ГРИБОВА (Владивосток), Ульяна ИГНАТОВА (Артем),Анна НАЗМУТДИНОВА (Владивосток), Алена ПРОВАЛЕНОК (Владивосток), Арина СОКОРЬ (Владивосток), Катя ФАДЕЕВА (Владивосток), Яна ХОМЕНКО (с. Покровка), Настя ЧЕКМАЗОВА (Владивосток).

Напоминаем, главный организатор проходящего ежегодно конкурса "Мисс Приморье" - ассоциация модельных агентств Red Star и Maxi-M. В конкурсе участвуют девушки в возрасте от 14 до 25 лет, представляющие разные города и районы Приморского края.

Главный приз для победительницы "Мисс Приморье" - поездка в Москву на национальный конкурс "Мисс Россия" и премия размером 260 000 рублей от генерального спонсора - компании "Конус". Для обладательниц остальных номинаций также предусмотрены большие призы и награды от многочисленных спонсоров.

Как сообщила директор модельного агентства Maxi-M Жанна СЫЧЕВА, входящая в состав жюри конкурса, - после отборочного тура финалистки вплоть до 11 мая будут усиленно репетировать свой главный выход на подиум.

Стоит заметить, что уже само участие в финале конкурса "Мисс Приморье", независимо от конечного результата, предоставляет девушкам немалые перспективы для успешной карьеры. Перед ними открывается уникальная возможность попробовать себя в качестве ведущих известных телепрограмм в крае, а также стать лицом крупнейших компаний региона.

Также в рамках конкурса вплоть до 8 мая проходит голосование по номинациям "Мисс SMS-Приморья" и "Мисс Интернет". Дополнительная информация на сайте www.redstarv.ru.