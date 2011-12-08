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Фестиваль в честь лотоса пройдет в Приморье

08 Декабря 2011, 20:06 | Приморье

С 4 по 6 августа у села Андреевка соберутся участники фестиваля "Лотос". В программе праздника, посвященного цветку, которому с древних времен поклоняются на Востоке, выезд на памятник природы - лотосовое озеро Штаны, конкурс боди-арта, театрализованно-развлекательное представление "Поклонение лотосу", ярмарка сувениров, конкурсы и соревнования, концерты. Жить участники фестиваля будут в палаточном городке на берегу озера.

Напомним, что в Индии лотос считали символом творческой силы, а в Древнем Египте с образом этого цветка связывались творение, рождение и Солнце как источник жизни. Кстати, в конце июля - начале августа на четырех озерах Анучинского района, находящихся на территории заказника "Тихий", также начинают цвести лотосы.

Посмотреть на это чудо природы приезжают туристы из Арсеньева, соседних районов и Владивостока. Но анучинские власти разрешили туристам любоваться лотосами только на одном озере - Трехозерке. Причем за это удовольствие теперь надо платить небольшой экологический сбор.

Трехозерка расположена на окраине заказника "Тихий". На его побережье решено устроить зону отдыха для туристов. Для этого на берегу установили скамеечки, благоустроили дорогу до озера. На остальные озера въезд запрещен: с нарушителей будут взимать штрафы. Такие строгости позволят сохранить в нетронутом виде сложившуюся экосистему: на озерах обитает много видов птиц, в том числе редких.

"Золотой Рог".

Автор: Татьяна Курочкина
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