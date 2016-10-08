Владивосток и Сан-Франциско в объективе фотографов двух стран

7 октября во Владивостоке в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась выставка работ российских и американских фотографов "Стоп кадр! Смотрите, как красиво!".

Всего представлено 24 работы – по 12 с каждый стороны – раскрывающие красоту и душу родного города.

Выставка будет работать до 14 октября. Владивосток, так часто сравниваемый с Сан-Франциско, теперь показывает общие и разные черты в объективе фотоаппарата.

Россию представляют известные владивостокские фотографы, в частности Ю. Луганский, Ю. Мальцев, В. Аньков, Т. Сиденко, В. Глушко, С. Добровольский, А. Кепель и В. Бондаренко.

Из Сан-Франциско были представлены работы Колина Джонсона и Эйсуке Мурога.

Выставка поддерживает выход трейлера, который снимается в этих двух городах, он почти одноименное название выставки и называется «Смотри как красиво». Фильм снят владивостокской киностудией «Сэвэн» с участием Высшей школы телевидения. В съёмках принимали участие известные владивостокские музыкальные группы – «Мумий Тролль» и «Марлины». На открытии выставки группа «Марлины» исполнила песню «Город-крепость», звучащую в киноленте.

«Я думаю, что уже весной широкий зритель в России, сможет посмотреть трейлер, которые видели те, кто были на вернисаже. Фильм семейный, музыкальный, соединяющий два города - Владивосток и Сан-Франциско, города похожи географически и климатически, имеющие определенный драйв», - рассказала Надежда Сухарева, директор музейно-выставочного комплекса ВГУЭС.

Мария БУРЕНКОВА.