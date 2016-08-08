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Объявлен состав жюри ФИПРЕССИ 14-го международного кинофестиваля АТР "Меридианы Тихого"
Уже в третий раз жюри Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) посетит Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году судьбу специального приза решат кинокритики из Франции, Индии и России, которые, как и члены основного жюри, оценят фильмы из конкурсной программы фестиваля.
Бернар Бессерглик (Франция)
Кинокритик и писатель, живущий в Париже. C 2004 года пишет для издания THE HOLLYWOOD REPORTER. До этого был корреспондентом агентства Франс-Пресс в течение 20 лет, из которых 4 года проработал в Москве. Также пишет сценарии и пьесы. В 2009 году его музыкальная комедия «Ночь в Кремле» была поставлена в одном из независимых театров Нью-Йорка.
Анжелика Артюх (Россия)
Кинокритик. Публикуется в ряде российских и международных профессиональных журналах о кино. Преподает в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения и Санкт-Петербургском государственном университете. Является членом ФИПРЕССИ, была членом жюри на многих международных фестивалях, в том числе на МКФ в Берлине, Роттердаме, Москве, Осло, Вене, Оберхаузене и других. В 2015 и 2016 годах была куратором программы «Время женщины», посвященной женщинам-режиссерам, на Московском международном кинофестивале. Автор книги «Новый Голливуд: история и концепция» (2015).
Нирмал Чандра Дхар (Индия)
Кинокритик. Начал писать о кино в 1967 году. В настоящее время наиболее известный кинокритик Калькутты, пишущий для популярной бенгальской ежедневной газеты SANGBAD PRATIDIN. Автор несколько книг по международному кино и бенгальским фильмам. Секретарь ассоциации киножурналистов Западной Бенгалии. Постоянный гость кинофестивалей в Берлине, Пусане, Карловых Варах, Роттердаме, Тегеране. Был членом жюри ФИПРЕССИ на фестивалях в Пусане, Тайбэе, Армении и других.
Для справки:
Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) — международная организация, объединяющая кинокритиков и киноведов. Цель организации — способствовать развитию мирового киноискусства, отстаивая интересы профессионалов, пишущих о кино. На Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» специальный приз жюри FIPRESCI за выбор кинокритиков вручается с 2014 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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