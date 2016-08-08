Вышел в свет уникальный трехтомник "Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя"

Издательство «Валентин» в 2016 году выпустило в свет раритетную подборку книг к 125-летию пребывания наследника российского престола цесаревича Николая во Владивостоке.

Трёхтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича»:

Книга Ф.Э. Кларка «Великая Сибирская железная дорога».

Первоначально путешествие на Восток (1890-1891 гг.) будущего российского императора Николая II планировалось как морская кругосветка, с посещением не только Владивостока, но также Алеутских островов, Аляски. Всё перечеркнул инцидент в Японии (г.Оцу), когда один из полицейских нанёс цесаревичу удар саблей по голове, к счастью, рана оказалась не смертельной. Но программа дальнейшего маршрута была изменена.

Об этом и других эпизодах путешествия цесаревича можно узнать, прочитав уникальный трёхтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича». Это полиграфический шедевр – полторы тысячи страниц, 700 иллюстраций, кожаный переплёт с золотым тиснением. Эксклюзивный вип-подарок! Тираж ограничен. Цена за три тома – 7 500 рублей, включая подарочную упаковку.





Книга «Великая Сибирская железная дорога»

В 1900 году, девять лет спустя после закладки цесаревичем во Владивостоке уникальной железной дороги, английский миссионер Ф.Э. Кларк совершил поездку по ещё не достроенному Транссибу. Он написал книгу, полную колоритных деталей, редких фотографий того времени. Примечательно, что путешествие из Владивостока до Лондона заняло 44 дня.

Книга «Великая Сибирская железная дорога» вышла в свет в 1904 году на английском языке. На русском – издана впервые. Цена – 350 руб., в кожаной обложке – 450 руб.

Книги издательства «Валентин» можно приобрести по адресам: г.

Владивосток, пр-т Красного знамени, 59, магазин №26 (1-й этаж); конт. тел.: (423) 245-77-95,

e-mail:anna_zil@mail.ru.

В магазинах «Луна и грош»: ул. Алеутская, 26, тел.: (423) 254-25-77; Клуб Невельского: ул. Адмирала Фокина, 10а.