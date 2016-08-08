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Более 50 экземпляров книг передала префектуральная библиотека Тоттори Приморью

08 Августа 2016, 11:00 | Приморье

Более 50 экземпляров книг передала Префектуральная библиотека Тоттори Приморской краевой детской библиотеке имени Максима Горького,сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Торжественная церемония обмена книгами состоялась в рамках вручения памятной таблички в честь многолетних дружеских связей между библиотекой префектуры Тоттори  и приморскими краевыми библиотеками.

«Более 20 лет между нашей библиотекой и префектуальной библиотекой Тоттори был подписан договор о международном книгообмене. Благодаря этому договору библиотеки Приморья пополнились новыми интересными изданиями о жизни Японии. В свою очередь и японские читатели смогли через нашу литературу увидеть и понять Россию», – отметила директор Приморской краевой детской библиотеки имени Максима Горького Елена Кулинок.

Как подчеркнул губернатор Префектуры Тоттори Хираи Синдзи, префектуру Тоттори и Приморский край связывает давняя дружба не только в области книгообмена, но и в более широком гуманитарном аспекте.

«У нас сложились контакты и в языковой сфере, и спортивной. Ведь книжная культура создаёт вокруг себя особую атмосферу, сплачивая вокруг себя людей и народы по широкому спектру интересов. Та литература, которую мы получаем от вас - это некое окно в Россию для жителей Тоттори, через которое мы можем соприкасаться с культурой и знаниями о России», – подчеркнул Хираи Синдзи.

 Вице-губернатор Приморского края Илья Ковалёв  выразил слова признательности всем, кто занимается реализацией проекта по книгообмену между префектурой Тоттори и Приморьем

«Очень много произошло в нашей стране за 20 лет, но тем не менее этот проект продолжается несмотря ни на что, и это очень важно»,  – отметил Илья Ковалёв.

По его словам, Приморский край готов открывать новые горизонты гуманитарного сотрудничества  между странами.

«У нас много сфер, в которых возможно сотрудничество. В частности, нами задуман амбициозный проект по созданию в Приморском крае филиала Академии балета имени Агриппины Вагановой. Мы с удовольствием будем видеть среди студентов Академии и японских граждан, которые активно интересуются этим искусством», – отметил Илья Ковалёв.

Как сказал директор Префектуральной библиотеки Тоттори Фукумотто Синъити, для японской стороны - большая честь участвовать в сегодняшнем событии.

«В течение 20 лет мы получаем замечательную литературу о Приморье, России , которые радуют не только японцев, но и русских, проживающих на территории префектуры Тоттори», – отметил Фукумотто Синъити.

По словам директора Приморской краевой публичной библиотеки имени Максима Горького Александра Брюханова, событие, отмечаемое сегодня, является важным этапом в развитии отношений между нашими странами. За 20 лет сотрудничества «горьковка» получила около 2 тысяч томов различной литературы.

 «Планка японской литературы традиционно высока, и, получая литературу такого уровня, мы понимаем, что знакомимся со страной, с характером её народа», – подчеркнул Александр Брюханов.

После торжественного вручения памятных табличек Приморской краевой детской библиотеке и Приморской краевой публичной библиотеке имени Максима Горького, директора библиотек обменялись списками книг, передаваемыми в фонды краевой детской библиотеки и префектуральной библиотеки Тоттори.

«Сегодня мы получили 50 ярких, красочных изданий от японской стороны, которые, несомненно, вызовут интерес у наших маленьких читателей», –отметила директор библиотеки Елена Кулинок.

После обмена книгами гости осмотрели выставку об этапах сотрудничества между библиотеками префектуры Тоттори и Приморья, оформленную сотрудниками и читателями детской библиотеки.

Напомним, вчера Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел деловую встречу с Губернатором префектуры Тоттори Японии Хираи Синдзи. Стороны подвели итоги многолетнего сотрудничества, а также обсудили наиболее перспективные направления дальнейшей работы. 

Также Владимир Миклушевский пригласил японского Губернатора и его коллег принять участие в Восточном экономическом форуме в Приморье, где более подробно будут представлены экономические и инвестиционные возможности регионов Дальнего Востока.


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: библиотека  книга  тоттрори 



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