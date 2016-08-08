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Более 50 экземпляров книг передала префектуральная библиотека Тоттори Приморью
Более 50 экземпляров книг передала Префектуральная библиотека Тоттори Приморской краевой детской библиотеке имени Максима Горького,сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Торжественная церемония обмена книгами состоялась в рамках вручения памятной таблички в честь многолетних дружеских связей между библиотекой префектуры Тоттори и приморскими краевыми библиотеками.
«Более 20 лет между нашей библиотекой и префектуальной библиотекой Тоттори был подписан договор о международном книгообмене. Благодаря этому договору библиотеки Приморья пополнились новыми интересными изданиями о жизни Японии. В свою очередь и японские читатели смогли через нашу литературу увидеть и понять Россию», – отметила директор Приморской краевой детской библиотеки имени Максима Горького Елена Кулинок.
Как подчеркнул губернатор Префектуры Тоттори Хираи Синдзи, префектуру Тоттори и Приморский край связывает давняя дружба не только в области книгообмена, но и в более широком гуманитарном аспекте.
«У нас сложились контакты и в языковой сфере, и спортивной. Ведь книжная культура создаёт вокруг себя особую атмосферу, сплачивая вокруг себя людей и народы по широкому спектру интересов. Та литература, которую мы получаем от вас - это некое окно в Россию для жителей Тоттори, через которое мы можем соприкасаться с культурой и знаниями о России», – подчеркнул Хираи Синдзи.
Вице-губернатор Приморского края Илья Ковалёв выразил слова признательности всем, кто занимается реализацией проекта по книгообмену между префектурой Тоттори и Приморьем
«Очень много произошло в нашей стране за 20 лет, но тем не менее этот проект продолжается несмотря ни на что, и это очень важно», – отметил Илья Ковалёв.
По его словам, Приморский край готов открывать новые горизонты гуманитарного сотрудничества между странами.
«У нас много сфер, в которых возможно сотрудничество. В частности, нами задуман амбициозный проект по созданию в Приморском крае филиала Академии балета имени Агриппины Вагановой. Мы с удовольствием будем видеть среди студентов Академии и японских граждан, которые активно интересуются этим искусством», – отметил Илья Ковалёв.
Как сказал директор Префектуральной библиотеки Тоттори Фукумотто Синъити, для японской стороны - большая честь участвовать в сегодняшнем событии.
«В течение 20 лет мы получаем замечательную литературу о Приморье, России , которые радуют не только японцев, но и русских, проживающих на территории префектуры Тоттори», – отметил Фукумотто Синъити.
По словам директора Приморской краевой публичной библиотеки имени Максима Горького Александра Брюханова, событие, отмечаемое сегодня, является важным этапом в развитии отношений между нашими странами. За 20 лет сотрудничества «горьковка» получила около 2 тысяч томов различной литературы.
«Планка японской литературы традиционно высока, и, получая литературу такого уровня, мы понимаем, что знакомимся со страной, с характером её народа», – подчеркнул Александр Брюханов.
После торжественного вручения памятных табличек Приморской краевой детской библиотеке и Приморской краевой публичной библиотеке имени Максима Горького, директора библиотек обменялись списками книг, передаваемыми в фонды краевой детской библиотеки и префектуральной библиотеки Тоттори.
«Сегодня мы получили 50 ярких, красочных изданий от японской стороны, которые, несомненно, вызовут интерес у наших маленьких читателей», –отметила директор библиотеки Елена Кулинок.
После обмена книгами гости осмотрели выставку об этапах сотрудничества между библиотеками префектуры Тоттори и Приморья, оформленную сотрудниками и читателями детской библиотеки.
Напомним, вчера Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел деловую встречу с Губернатором префектуры Тоттори Японии Хираи Синдзи. Стороны подвели итоги многолетнего сотрудничества, а также обсудили наиболее перспективные направления дальнейшей работы.
Также Владимир Миклушевский пригласил японского Губернатора и его коллег принять участие в Восточном экономическом форуме в Приморье, где более подробно будут представлены экономические и инвестиционные возможности регионов Дальнего Востока.
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