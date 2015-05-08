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В Михайловском районе Приморья высеяли более шести тонн семян корейского кедра
08 Мая 2015, 19:00 | Приморье
В Ивановском лесопитомнике на территории пяти гектаров более 50 человек участвовали в высадке семян корейского кедра. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Евгений Вишняков, сотрудники краевого департамента лесного хозяйства, приморского лесничества, авиабазы, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе администрации Приморского края.
Евгений Вишняков подчеркнул особую важность данного мероприятия для сохранения и восстановления приморских лесов.
«Уже через три года мы получим сеянцы для лесных плантаций, таким образом, мы сохраняет уникальную природу края. Кедр очень ценная древесная порода, первые плоды он приносит только через 30 лет, поэтому мы должны всеми силами сохранить кедр в приморских лесах», – отметил вице-губернатор.
Семена высаживались в специально заготовленные борозды на глубину не более двух сантиметров, чтобы они смогли легко прорасти. На территории лесопитомника уже есть саженцы трех и десяти лет.
По словам начальника Ивановского лесопитомника Тамары Литвиновой, высадка семян каждый год проходит с большим энтузиазмом.
«Сегодня вновь закипела жизнь, радостно видеть столько людей на поле. Для нас особенно важно, что в преддверии праздника Великой Победы, мы занимаемся таким благородным делом», – рассказала Тамара Дмитриевна.
Отметим, в мае планируется высадить более 16 тонн семян корейского кедра в пяти лесопитомниках Приморья.
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Теги: кедр лесничество экология
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