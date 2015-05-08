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Выставка "Книги, победившие в войне" открылась в столице Приморья

08 Мая 2015, 09:00 | Приморье

Выставка изданий 1941-1945 годов «Книги, победившие в войне» стартовала во Владивостоке. Открытие необычной экспозиции состоялось в центральной библиотеке им. А.П. Чехова, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Зрителям представили порядка 50 книг, изданных в военные годы. Это «Песнь о Роланде», «Отечественная война 1812 года», биография Николая ГОГОЛЯ, книга о Кузьме Минине, «Война и мир», поэзия ЛЕРМОНТОВА, детские издания.

От имени главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА собравшихся поприветствовала заместитель главы администрации города Елена ЩЕГОЛЕВА.

«Во Владивостоке полным ходом идут разнообразные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, только самых крупных и массовых более 30, - отметила Елена Щеголева. - Сегодня мы открываем необычную выставку книг, изданных в годы страшной войны, книг-солдат. Даже в лихолетье люди продолжали читать, а книги, особенно о ратных победах, поддерживали боевой дух и вселяли надежду».

Представил выставку, рассказав практически о каждом экспонате, и.о. директора МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей СОЛОВЬЕВ.

«В наших фондах порядка 70 книг, которые были изданы в годы Великой Отечественной войны, - рассказал Сергей СОЛОВЬЕВ. - И они существенно отличаются от изданных до или после войны. Например, книга «В снегах Финляндии» о советско-финской войне, изданная в 1941 году. Очень красивое издание - переплет, иллюстрации, мелованная бумага. Томик «Лирика» - маленькая брошюра на газетной бумаге - издан в ноябре 1941 года в Ленинграде: идет блокада, а книги продолжают издавать. «Война и мир» - снова переплет, иллюстрации и хорошая бумага, издана уже в конце войны, когда уже стал понятен ее исход».

Еще одно принципиальное отличие выставки «Книги, победившие в войне» от обычных экспозиций в том, что все представленные экспонаты можно брать в руки, рассматривать и читать. Читатели, особенно самые юные, с удовольствием изучали необычные книги, которые в год 70-летия Великой Победы также отмечают юбилеи.

Администрация Владивостока приглашает на выставку всех желающих. Экспозиция будет работать до 10 мая. Вход свободный.

Юрий РОГОВ.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: день победы  юбилей 



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Комментарии

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