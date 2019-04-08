Александр Городний: Надеюсь на здравый смысл и… на губернатора

Представители творческой интеллигенции Владивостока выразили поддержку Музею современного искусства Артэтаж и его создателю

Художники, деятели культуры, представители творческой интеллигенции, журналисты пришли 6 апреля в Музей современного искусства Артэтаж во Владивостоке, чтобы поддержать его создателя, известного галериста Александра ГОРОДНЕГО.

Не меньше пятидесяти человек откликнулись на инициативу Марины БАРИНОВОЙ, известного во Владивостоке общественного деятеля и организатора различных творческих проектов созвать «культурную оборону славного Музея современного искусства Артэтаж и его доблестного создателя». Столь активные действия были предприняты после того, как в интернет-пространство попал акт об отсутствии Александра Городнего на своем рабочем месте в течение двух часов, составленный его коллегами.





Абсурдность ситуации заключается в том, что в обозначенное время заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» Александр Городний принимал участие в публичной дискуссии «Культура. Локальное, универсальное, новое» с особым гостем - генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой ТРЕГУЛОВОЙ.

Напомним, что Артэтаж вошел в состав дома культуры «Традиция и современность» в результате компромиссного решения, которое позволило сохранить экспозицию современного искусства в новых реалиях и выделить ему помещение в старинном здании в центре Владивостока. В результате этого соглашения Александр Городний передал городу свою уникальную коллекцию современного искусства, кстати говоря, на условиях создания музея. Коллекция, для перевозки которой потребовалось шесть грузовиков, стала муниципальной собственностью, а статус музея и его создателя… зависли в воздухе. Именно в этом видят главную причину административного нажима на Александра Ивановича те, кто пришел в субботу выказать ему свою поддержку и обсудить алгоритм экстренных действий. Не положил ли кто-то свой глаз на помещения в центре города? – задавались вопросом собравшиеся.

Разговор о будущем музея и взаимоотношении творческих людей с чиновниками от культуры шел в экспозиции выставки известного приморского художника Ильяса ЗИНАТУЛИНА "План эвакуации Э.К.", по поводу которой также возникли некоторые эксцессы (о них «Золотой Рог» сообщал ранее). Не потребуется ли эвакуация и самому музею? – этот вопрос волновал всех собравшихся.

- Я был на встрече с директорами музеев в филармонии. Без пяти четыре закончилось мероприятие, в четыре с минутами вернулся на работу, а тут уже сидят деятели с актом о том, что я отсутствовал, - поясняет ситуацию Александр Городний. - Это просто бред. Ведь я могу пойти в мастерскую на ул. Фокина или куда-то еще, готовить следующую выставку. Если я буду сидеть у себя на стуле, то у нас никаких новых выставок не произойдёт. Понимаете, мне нужно двигаться, и не только по Владивостоку, но и по стране и дальше. К нам приезжают со всего мира, в этом году в Артэтаже были творческие гости из Польши, Новой Зеландии, Японии, и, конечно же, из Москвы, даже из Якутии. И наши, естественно, здесь. Но для того чтобы все это соединить, нужна некая свобода передвижения.

Когда это прекрасное здание стали реставрировать для музея, я говорил, что надо ехать и смотреть, как это делается в Европе, у нас в столицах, как дворцы переделывают в музеи. Поехал на свои деньги, обошел за четыре дня 22 музея в Петербурге и Москве, все отснял, приехал сюда и… получил большие неприятности, - вспоминает Александр Иванович.

А на вопрос о том, когда началась активная фаза давления на него с докладными и актами, отвечает:

- Это не вчера произошло, а с того времени, как я пришел на эту должность, с весны 2015 года. Эти постоянный процесс, опоздал на 20 минут – пишите объяснительную записку… Просто на фоне круглого стола в филармонии это выглядело совершенно комично. На самом деле за всеми этими актами и объяснительными стоят совершенно другие проблемы, - резюмирует с горечью галерист.

О том, что надо сделать, чтобы решить эти проблемы, и говорили собравшиеся в Артэтаже неравнодушные люди. Все возникшие идеи тут же фиксировали на плакате: о придании Артэтажу официального статуса Музея современного искусства, необходимой встрече с новым мэром Владивостока Олегом ГУМЕНЮКОМ, подключении к решению вопроса советника президента по культуре Петра ТОЛСТОГО, который побывал в нашем городе минувшей осенью и, предположительно, в курсе проблемы. Некоторые реплики были встречены одобрительным гулом и аплодисментами. Например:

- Беспокоит вопрос с этими объяснительными записками и актами. Посмотреть бы в глаза тем, кто составлял акт 4 апреля. Не хотят ли они публично принести извинение Александру Городнему?

- У нас современное искусство постоянно зависит от каких-то непрофессиональных людей, сменяющихся первых леди и т.д., которые приходят и начинают учить, как надо… Между тем, город – это мы, а не эти временные люди.

- Артэтаж – это еще и туристический объект, который может приносить некий экономический эффект. Возможно, стоит обратиться за поддержкой в департамент по туризму администрации Приморского края.

- Давайте организуем колонну Артэтажа на первомайской демонстрации.

- Возможно, стоит выпустить футболки «Город – за Городнего!».

«Владивостоку очень нужен Музей современного искусства. Сегодня, когда существенно вырос туристический поток, это особенно важно. Классику, историю представляют Приморская краевая картинная галерея и краеведческий музей им. В.К. Арсеньева. А чем живет современный Владивосток, какова его культура сегодняшнего дня? Ответить на эти вопросы призван именно такой музей, он просто необходим, и в любом цивилизованном городе есть музей современного искусства», - эта мысль Александра Городнего, по мнению собравшихся, не нуждается в доказательствах.





Инициативная группа (по самозаявлению) взялась продумать эти предложения и обсудить план дальнейших действий.

- Понимаю, что может кто-то остался не доволен, ожидали митинга или пикета прямо здесь. Но это точно не наш путь. Надо действовать другими методами, - заметила Марина Баринова в конце встречи. А Александр Городний поблагодарил всех собравшихся за поддержку.

- Какой выход видите? – спросили его напоследок.

- Я надеюсь на здравый смысл и… на губернатора, - ответил он задумавшись.





Газета «Золотой Рог» попросила прокомментировать ситуацию культуртрегера Андрея СИДОРОВА.

­- Чиновник не должен выступать в качестве искусствоведа, он не должен говорить, что хорошо, что плохо в искусстве. Задача чиновника другая – организовать процесс. Пускай расцветают тысячи цветов. Это должен быть и реализм, и современное искусство, и что-то другое, потому что люди разные, им нужно разное искусство. Не дело чиновников говорить – мне это нравится, а это не нравится. Это волюнтаризм. Это мы возвращаемся, грубо говоря, во времена Хрущева, когда он бульдозерами выставки громил. Если у нас демократия, то чиновник должен помогать художникам и галеристам либо финансированием, либо какими-то организационными и другими средствами, но ни в коем случае не выступать в качестве ценителя и оценщика. Вот это самая большая проблема - наши чиновники не понимают своей сути. Что и приводит к подобным ситуациям.

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