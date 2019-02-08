Тихоокеанский симфонический оркестр вернулся в Приморье из гастролей в Республике Корея

За 80 лет существования Приморской филармонии и оркестра впервые за всю историю состоялись столь длительные гастроли за рубеж

Гастроли Тихоокеанского симфонического оркестра в Сеуле прошли с большим успехом.

С успехом прошли выступления Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии в Республике Корея. Новый год для коллектива начался с участия в престижном оперном фестивале в Сеуле.





Почти три недели музыканты вели активную концертную деятельность, дали около десятка концертов, играли в самых престижных залах Сеула, выступали в корейском городке, где живут «русские» корейцы, давали «Богему» и «Травиату». Об этом на брифинге рассказали участники гастролей: директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, главный дирижер, художественный руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра, Заслуженный артист РФ Анатолий СМИРНОВ, музыканты Дарья КРУТЯКОВА, Людмила ГОМОЗОВА, Александр ЧЕРНЫШЕВ, Заслуженный артист РФ Александр ИВАШКИН.

Одним из самых запоминающихся стало выступление оркестра на самой большой и современной концертной площадке Сеула, рассчитанной на 6600 мест, - 23 января. В этом концерте были исполнены увертюра Россини из «Севильского цирюльника», хоровая фантазия БЕТХОВЕНА, прозвучали композиции Сезара ФРАНКА, МОЦАРТА, многие другие известные произведения мировой классики, а также корейские песни.

На сцене вместе с нашими музыкантами находился объединений корейский хор, состоящий из двух коллективов, Yul и SEMBER. На сцене вместе с Тихоокеанским симфоническим оркестром было около 300 человек. За дирижерским пультом - маэстро Iki Son. Он закончил Джульярскую школу в Нью Йорке (Juilliard School — одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки). С ним же Тихоокеанский симфонический оркестр представил оперу ВЕРДИ «Травиата». Южнокорейское телевидение снимало проходящий в эти дни оперный фестиваль, концерт 23 января выложили в широкий доступ.

Как отметила пресс-служба филармонии, последние три года Тихоокеанский симфонический оркестр ведет активную гастрольную деятельность, для этого и коллективу, и администрации филармонии пришлось немало потрудиться.





- Наш Тихоокеанский симфонический оркестр в течение почти десяти лет был незаслуженно отодвинут на задний план, – заметила директора Приморской краевой филармонии Анна Алеко. - Пришлось приложить немало усилий, чтобы реанимировать статус оркестра, но времена изменились, и вот мы снова начали гастролировать. За 80 лет существования филармонии и оркестра впервые за всю историю состоялись столь длительные гастроли за рубеж. Мы установили свой небольшой рекорд, но впереди у нас много всего очень интересного.

Участвуя в оперных спектаклях, Тихоокеанский симфонический оркестр словно бы вышел на новый исполнительский уровень. Финальный концерт фестиваля состоялся в знаменитом Сеульском Арт-центре. В первом отделении за пультом дирижировал Анатолий Смирнов, во втором - корейский дирижер. В концерте приняли участие известные оперные певцы и сводный хор.

Стоит добавить, что зрители Страны утренней свежести встречали наших музыкантов очень тепло. Теперь импресарио наших соседей по региону думают об организации следующих гастролей, и не только в Южной Корее, но и в Японии и Китае. По словам директора филармонии, уже в апреле Тихоокеанский симфонический оркестр вновь отправится в Сеул.

В рамках культурного обмена музыканты и солисты соседей по региону примут участие в традиционном фестивале классической музыки «Дальневосточная весна», 28-й по счету фестиваль пройдет в Приморской краевой филармонии с 12 по 25 апреля 2019 года. Кроме того, 14 февраля на сцене филармонии выступит корейский хор «Тхэбон».

В ближайшее время музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра вновь выйдут на родную сцену, 17 февраля состоится благотворительный концерт «Джек Воробей и его друзья», который организован Приморской краевой филармонией и фондом «Сохрани жизнь» в помощь онкобольным детям Приморского края.

Ирина СЕРГЕЕВА. Фото пресс-службы приморской краевой филармонии.