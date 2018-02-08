Назначенный в лауреаты

Продолжаем серию публикаций известного поэта, члена Союза писателей России и лауреата литературных премий, Почетного гражданина Владивостока Бориса Лапузина о состоянии культуры в Приморье

Продолжение. Начало в «ЗР» №4

Женщины Приморья надеялись, что городской конкурс откроет наконец приморским читателям интересного автора из Владивостока. Не тут-то было! Жюри не только не удостоило ОБОЙМИНУ хотя бы уж последней премии, оно не снизошло до какого-либо обсуждения книги о великом танцовщике, жюри постаралось вообще не заметить такое литературное явление в нашем славном городе.

Заместитель председателя жюри конкурса, руководитель Совета Почетных граждан Светлана МОРОЗОВА, понимая несправедливость решения членов жюри, попыталась переломить ситуацию, и когда не удалось, то объявила свою собственную небольшую премию за книгу о Нурееве, опять же в надежде на заинтересованность приморских СМИ. Не помогло - газетчики, телевизионщики, прочие спецы общественной информации и в этом случае постарались не обратить никакого внимания на талантливую владивостокчанку в связи с выходом в Москве ее книги «Рудольф Нуреев: Я умру полубогом!».

И это несмотря на то, что с появлением во Владивостоке театра оперы и балета нарастает внимание приморцев к искусству балета, что классическое, довольно сложное балетное искусство нуждается у нас в профессиональной популяризации и, главное, в просветительстве. И это несмотря на то, что решением на уровне президента России В.В. ПУТИНА и правительства открыт во Владивостоке филиал балетного училища им. Вагановой, где такие книги, как книга нашего автора о Рудольфе Нурееве, необходимы, как всегда они необходимы во всех подобных училищах России и мира.

Что же жюри предпочло сделать примером литературного достижения нашего города и края? Книгу Василия АВЧЕНКО «Кристалл в прозрачной оправе», книгу в основном о рыбах, не имеющую отношения к художественной литературе.

Я не буду здесь развивать тезис о том, что литература - это не рыбоведение, но человековедение, что рыб описывают ихтиологи, а писатели исследуют духовный мир своих героев в жизненных противоречиях и конфликтах, что предмет писательского внимания - типы людей, раскрываемых в сюжетно-композиционных структурах произведения. И тут уж жанр не придумаешь так просто, потому что жанр - в прямой зависимости от специфических литературных приемов, стилистики, средств художественной выразительности. Так что предложение в предисловии хорошего писателя Захара ПРИЛЕПИНА «жанр ее - ну сами придумаете. Очерковый роман? Роман с рыбой? Приморская песнь?» - это по меньшей мере от несерьезности к автору. Или от издевки вроде сарказма в этом же предисловии: «Василий Авченко достиг аномальных успехов», то есть ненормальных, дефективных, за гранью правил и норм.

Едва «Кристалл в прозрачной оправе» вышел из печати, приморские СМИ устроили информационный ажиотаж по поводу этой книги, что вполне объяснимо журналистским корпоративным желанием поддержать коллегу. Я тоже сразу же добросовестно прочитал книжную новинку. И удивился ее нехудожественности, поверхностности, нахватанности, перечислительности, способности автора сообщать репортажно, в подбор, обо всем, не утруждая себя ни мотивированным отбором материала, ни сквозной мыслью, той смысловой сверхзадачей, которую литературоведы и литературные критики в советское время называли идеей произведения.

Вот, для примера, на стр. 65-66: «Морские ежи - наша дальневосточная йога» (? - Б.Л.); «Есть еще плоские ежи - шершавые красноватые твердые диски…»; «Бакланы от нормальных птиц отличаются тем, что их крылья, лишенные водоотталкивающей пропитки, намокают…»; «Трепанг - тоже иглокожий, как ежи и звезды…»

Вообще-то о тех же морских ежах давным-давно написал свои исследования немецкий ученый с мировым именем - ихтиолог Рудольф АГАССИС, на которого здесь нет ссылки. Что нового может сказать наш автор?

Или о красной рыбе. «Нерка, кижуч, горбуша, мальма, нельма, сима, кунджа, чавыча, кета…» - перечисляет Авченко на стр. 42. Но возьмите, к примеру, труд исследователя дальневосточных лососей, организатора в 1925 году Тихоокеанского научно-исследовательского института во Владивостоке, автора атласа «Дальневосточные рыбы СССР» профессора ихтиологии академика Ивана Федоровича ПРАВДИНА. Исчерпывающие характеристики рыб, их особенностей! А «рыбная книга» Василия Авченко, это даже не популяризация, это какое-то компилятивное дурное переложение известного, знакомого, уже открытого и названного. Причем переложение (и не только о рыбах) без ссылок на первоисточники, переложение, отдающее, скажем откровенно, авторской нечистоплотностью.

Вот хотя бы один пример: «Василий ОЩЕПКОВ - сын сахалинской каторжанки, накануне русско-японской войны, оставшийся сиротой и временно ставший японцем в связи с передачей Южного Сахалина Японии, - в итоге прославился как первый русский дзюдоист и один из отцов самбо» (стр. 337). И всё - ни фразы больше об Ощепкове!

Подождите, но в начале 2015 года вышел роман Анатолия СМИРНОВА «Сын каторжанки», где подробно рассказана жизнь Василия Ощепкова, история его разведслужбы во имя России, показано постижение секретов владения самбо и дзюдо. До этого роман был частями опубликован в военных газетах, в журналах, альманахах, сборниках, приобрел известность, послужил документальной и художественной основой памятника Ощепкову на Корабельной набережной Владивостока.

Для того, чтобы написать свою четырехсотстраничную книгу, член Союза писателей России Анатолий Смирнов проделал огромную предварительную, я бы сказал, исследовательскую работу: пересмотрел множество архивных материалов, изучил дальневосточную международную обстановку начала ХХ века, ознакомился с редкими, в некоторых случаях закрытыми документами, вник в общественно-политическую, социальную, культурную атмосферу тех лет, когда жили его герои. Ссылка на писателя Смирнова ничуть бы не умалила нового автора, была бы по меньшей мере проявлением порядочности. Но Василий Авченко, запросто присваивая себе чужое литературное открытие, и здесь, что называется, попал пальцев в небо, застолбил тему одним абзацем со всеми своими языковыми «вшами» («оставшийся», «ставший») и стилистикой протокола («в связи», «в итоге»).

Зато предостаточно ссылок на своего друга рок-музыканта Илью ЛАГУТЕНКО и цитат из его текстовой абракадабры. Например, в эпиграфы к главам автор, ничтоже сумняшеся, поставил Лагутенко в один ряд с Чеховым, Арсеньевым, Пришвиным, Фадеевым. А в эпиграфе на стр. 108 даже сперва - Илья Лагутенко, потом Антон ЧЕХОВ и все остальные классики. Вот уж действительно, знай наших!

В общем-целом «Кристалл в прозрачной оправе» - то ли «рыбные заметки», то ли «рыбьи впечатления», изложенные привычным репортерским языком. Правда, меня покоробило, к примеру, сравнение жертвенного, в высшей степени человеческого подвига во имя Родины с биологическим рыбьим стремлением к нересту: «Горбуша шла из океана в устье реки, как Александр Матросов на пулемет» (стр. 39). И обескуражила какая-то тинейджерская особенность автора соединить в антиэстетическом подобии такие не соединения, как «начинка мидии и женские половые органы» (стр. 64). Вероятно, эту особенность имел в виду Захар Прилепин, когда в своем предисловии иронизировал: «Да это же поэзия в чистом виде. Даже для кого-то в лучшем виде».

А ведь могла быть полезная книга, если бы автор ко всему, что насочинял о горбуше, камбале, корюшке, селедке и т.п., не констатировал походя «наша рыба в Москве почему-то дешевле, чем у нас» (кому это неизвестно?), но попытался ответить, почему, попытался поднять назревшую приморскую проблему, до каких пор в рыбном Владивостоке рыба будет дороже мяса? Сколько еще ждать приморцам, чтобы на прилавках была рыба не замороженная, а хотя бы уж охлажденная? Почему здесь до сих пор нет базаров живой рыбы, подобных рыбным базарам Сингапура, Пусана, Даляня, Милана, Стамбула, Амстердама? Чем Владивосток на этот счет хуже, к примеру, Токио, где на знаменитом рыбном рынке Цукидзе ежедневно представлено посетителям, туристам, покупателям более четырехсот видов свежих морепродуктов? (Правда, сейчас японцы решили помочь Владивостоку построить рыбный базар, но когда еще он будет.) Почему из Владивостока исчезли заведения общепита, где в советское время можно было по очень доступной цене отведать любые рыбные деликатесы?

(До сих пор помню кафе, теперь там ювелирный магазин, на углу улиц Уборевича и бывшей Ленинской, где за копейки подавали изумительного вкуса скоблянку из трепангов и кукумарии или камбалу, тушенную с луком и стручковым перцем, или шницель из хека, или поджарку из свежевыловленной кеты с овощами, или запеканку из трески с устрицами, или креветки с рисом и тертым сыром, или кальмары, тушенные в сметанном соусе…)

Владивосток - столица рыбацкого края. Рыбная отрасль здесь издавна во многом определяла уклад жизни. И уж магазинов дешевой рыбы и морепродуктов, разных рыбных торговых павильонов, киосков было, что называется, на каждом углу. Старожилы помнят, как к пирсам Корабельной или Спортивной набережных в определенное время причаливал баркас, в его металлической емкости кишела красноперка, камбала, навага, корюшка… Рыбак прибрежного рыболовства сачком зачерпывал трепещущую рыбину и без всякого торгашеского посредничества напрямую задешево продавал горожанину.

Как все это вернуть в наш краевой центр, хорошо знают многие многоопытные высококлассные специалисты рыбной отрасли, такие, как, например, почетные граждане Владивостока, заслуженный работник рыбного хозяйства России, в недавнем прошлом руководитель «Дальрыбы» Юрий Иванович МОСКАЛЬЦОВ или бывший заведующий отделом рыбной промышленности Крайкома КПСС Владимир Павлович ЧУБАЙ, организатор строительства крупнейших специализированных магазинов «Океан», «Дары моря», др. Да тот же экс-мэр Владивостока Владимир Викторович НИКОЛАЕВ с опытом своей успешной программы «Доступная рыба» мог бы дать дельные советы на этот счет.

Вот бы писательским или уж журналистским пером исследовать, обобщить, рекомендовать лучший опыт реализации рыбы и морепродуктов в родном городе! Но для этого автору «Кристалла в прозрачной оправе» пришлось бы не ограничиваться примитивом школьного сочинения, а задействовать опыт, анализ, расчеты специалистов рыбной промышленности, экономистов, ученых, торговцев, маркетологов, рекламистов, вообще старожилов Владивостока. Никакой премии было бы не жалко для такой необходимой книги! Но…

Редакция с удовольствием продолжит дискуссию.

Борис ЛАПУЗИН.