Тихоокеанское издательство "Рубеж" награждено дипломом конкурса АСКИ-МГУП "Искусство книги. Традиции и поиск"

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Тихоокеанское издательство "Рубеж" стало участником Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction№14, которая проходила в Москве, в Центральном Доме художника с 28 ноября по 2 декабря 2012 года.

Издательство "Рубеж" представило на ярмарке свои новые издания, в том числе первые книги серии дальневосточной литературы "Архипелаг ДВ" (Борис Казанов, Геннадий Лысенко, Борис Черных, Владимир Илюшин), а также книгу Жозефа Кесселя "Смутные времена. Владивосток 1918-1919 гг." и «Тяжелые звезды» – наиболее полное «Избранное» и последняя прижизненная книга поэта и "уроженца владивостокского" Ивана Елагина, впервые выходящая в России, во Владивостоке, сообщает Тихоокеанское издательство "Рубеж".

"Рубеж" был награжден дипломом конкурса АСКИ-МГУП "Искусство книги. Традиции и поиск" за оформление 3-томного альбомного издания "Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен", а генеральный директор издательства Александр Колесов стал лауреатом Премии "Человек книги" в номинации "Руководитель издательства".