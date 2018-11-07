Во Владивосток вновь приходит большой джаз

Международный джазовый фестиваль во Владивостоке объединит любителей джаза уже в пятнадцатый раз

Юбилейный, XV Международный джазовый фестиваль стартует во Владивостоке 9 ноября. Традиционно главной площадкой фестиваля станет большой зал Приморской краевой филармонии, здесь пройдут не только концерты участников фестиваля, но и мастер-классы выдающихся российских музыкантов, работающих в джазовом стиле. Накануне предстоящую программу юбилейного фестиваля пркдставили его организаторы. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» побывал на пресс-конференции.





Как рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, в программу фестиваля вошли действительно выдающиеся музыкальные коллективы из разных стран. Это квартет Игоря БУТМАНА и трио Олега БУТМАНА, которые представляют уникальный синтез московского и нью-йоркского джаза. Игорь Бутман откроет фестиваль и в этот же день проведет творческую встречу с любителями джаза.

Одна из лучших джазовых вокалисток США Шэрон КЛАРК выступит в сопровождении эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии под управлением Дмитиря БУТЕНКО. Вместе они, по словам художественного руководителя филармонии Татьяны СЕРГЕЕВОЙ, представят известные джазовые стандарты, а также произведения из репертуара Эллы ФИЦДЖЕРАЛЬД. Шэрон Кларк, по мнению специалистов, одинаково искусно поет джаз, блюз, соул и музыку госпел, так что, можно быть уверенным, приморских любителей джаза ждут яркие впечатления. Впрочем, как и на концерте поп-квинтета Ginetta`s Vendetta (США), в составе которого выступит музыкант, певица и композитор Meet Ginetta, обладающая высокой техникой игры на корнете и уникальным вокальным стилем.

Не один раз в приморских джазовых фестивалях принимали участие музыкальные коллективы из Франции, привнося в программу особый французский стиль. Не исключение и юбилейный фестиваль. Как рассказала представитель Альянс-Франсез-Владивосток Елена ТЕРЕНЕЦКАЯ, на этот раз при поддержке Посольства Франции в России и Французского Института в Москве во Владивостоке будет представлен коллектив Paul Lay Trio. Классический набор инструментов (фортепиано, контрабас, ударные), неизменно качественный французский джаз обещают вечер с полным погружением в правильную атмосферу музыки, которая обволакивает слушателя во время концерта и потом долго не отпускает.

У приморцев и гостей Владивостока есть прекрасная возможность побывать на концертах корейских (Charlie Jung Band), японских (Mitsuaki Kishi Trio), польских (Wojtek Mazolewsky Quintet), немецких (Sebastian Studniyzky Trio) музыкантов, исповедующих джаз. Кстати говоря, Mitsuaki Kishi Trio из страны Восходящего Солнца был участником самого первого международного джазового фестиваля во Владивостоке, его игру, по мнению критиков, отличает своеобразная культура подачи, филигранная техника и интеллектуальная утонченность, характерные для японского джаза.

Своего зрителя во Владивостоке успели завоевать и музыканты Sebastian Studniyzky Trio, которые также выступают здесь далеко не в первый раз. В рамках юбилейного фестиваля Себастьян Студницкий, виртуозный трубач и мультиинструменталист, проведет для приморских музыкантов мастер-класс.

Приморские музыканты также выйдут на сцену филармонии, 12 ноября она будет отдана в распоряжение местных джазовых коллективов, многие из которых также хорошо известны и любимы публикой. По традиции в результате зрительского голосования будет вручен Приз зрительских симпатий. Победители этого состязания получат право на сольный концерт на сцене Приморской филармонии.





Впрочем, как заметил один из приморских участников фестиваля, пианист-импровизатор Илья ЛУШНИКОВ, для него самым ценным являются не награды и призы, а возможность живого непосредственного общения с признанными музыкантами, те самые совместные джаз-джемы, когда местные исполнители и гости фестиваля выходят на сцену вместе.

Эта традиция сохранится и в рамках XV фестиваля, в помещении джаз-клуба «Контрабанда» и ряда других клубов, исповедующих джазовую культуру, после основных концертов пройдут выступления участников фестиваля со специальными программами для малой сцены и совместный джаз-джем с местными исполнителями. Одним словом, джазовые импровизации выйдут за стены филармонии и растекутся по Владивостоку – надо лишь найти те правильные места, где их можно будет услышать. И чтобы настроить участников пресс-конференции на джазовую волну, Илья Лушников представил свою импровизацию.

Стоит заметить, что XV Международный джазовый фестиваль пройдет во Владивостоке с 9 по 18 ноября, и хотя в городе в ноябре заметно холодает, в большом зале Приморской краевой филармонии обычно в эти дни царит теплая, дружеская и какая-то непосредственная атмосфера – джаз располагает.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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