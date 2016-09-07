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Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам

07 Сентября 2016, 15:45 | Приморье

Во Владивостоке начинают продавать пригласительные билеты на Летний кубок КВН, который пройдет во Владивостоке 10 сентября, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Поскольку купить билеты официально невозможно, их предлагают по далеко не демократичной стоимости.

Отчаявшиеся жители Владивостока, которые не вошли в ограниченное число счастливчиков, получивших бесплатные билеты на Летний кубок КВН-2016, пытаются найти способы попасть на мероприятие. В сети появляются сообщения с просьбами продать пригласительные за деньги или алкоголь.

Особо предприимчивые жители приморской столицы на алкоголь не соблазняются, а продают свои билеты по заоблачным ценам. Так, два билета в четвертый ряд предлагается купить за 60 тысяч рублей. Предложение распространяется не только в интернете, но и с помощью WhatsApp Messenger.

Напомним, что выдача 400 бесплатных билетов на генеральную репетицию Летнего кубка КВН-2016 в кассах КСК «Фетисов Арена»  завершилась сегодня, 7 сентября, к 12 часам. Ранее 10 августа в администрации Приморского края разыграли еще 600 пригласительных на мероприятие. В свободной продаже билетов не было.

Ссылки по теме:

Билеты на КВН во Владивостоке разобрали за два часа

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: билет  квн  владивосток 



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