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Музеи лишними не бывают
Врио губернатора Приморья одобрил идею создания в крае Дальневосточного Морского музея
Выставку «Тихоокеанское время» в Музее города посетил глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. Директор краевого музея имени Арсеньева, в состав которого входит и Музей города, Виктор ШАЛАЙ представил руководителю края проект по созданию в Приморье Дальневосточного Морского музея, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Выставка «Тихоокеанское время» создана в рамках программы «Открытые морские залы». В 2015 году этот проект стал победителем конкурса Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». В программу, конечная цель которой - создание Дальневосточного Морского Музея во Владивостоке, вошли экспозиции, объединенные темой моря.
«Эта экспозиция ломает музейные шаблоны. Ее главный экспонат – не герой и не событие, а настроение людей, живущих у моря. Выставка основана на воспоминаниях моряков, их родных и близких», – рассказал Виктор Шалай.
История Владивостока неразрывно связана с морем, и экспозиция делится на четыре жизненных этапа, знакомых многим приморским семьям: расставание, ожидание, возвращение и встреча. Экспонаты рассказывают о людях, живущих у моря – их особенном ощущении жизни, взглядах на мир. К примеру, китобойные флотилии уходили в море на девять месяцев, и все это время на берегу моряков ждали родные.
Важную роль при подготовке экспозиции сыграла культура соучастия. В создании проекта непосредственно задействованы моряки и члены их семей – экспозиция собрана «всем миром». Жители города передали в Музей более 100 предметов, среди них – документы, фотографии и личные вещи, привезенные из дальних морских походов, например, сувениры из Сингапура, а в наушниках посетители могут услышать старые выпуски передач радиостанции «Тихий океан». Также свои экспонаты предоставил партнер проекта – музей Морского Государственного Университета имени адмирала Невельского. По словам Виктора Шалая, выставку поддержал и Тихоокеанский флот.
Андрей Тарасенко, осмотрев выставочные залы, отметил, что сюда можно добавить и экспозицию из флагов с кораблей – она была бы уместна.
Глава региона одобрил идею создания Дальневосточного Морского музея.
«Будем поддерживать этот проект, ведь повседневность нашего морского края очень интересная», – обозначил руководитель края.
Виктор Шалай попросил Андрея Тарасенко, если возможно, предусмотреть в краевом бюджете небольшой денежный фонд для выкупа экспонатов, так как не все интересные вещи люди готовы передавать бесплатно. Глава региона отметил, что такой «культурный» фонд, безусловно, нужен.
Андрей Тарасенко также предложил привлечь к формированию экспозиции будущего музея приморских курсантов, которые проходят практику на парусниках «Надежда» и «Паллада».
«Можно сделать отдельный зал экспонатов, собранных ими - как рассказ об истории нашей морской молодежи. Я общался с ребятами, им действительно есть что рассказать», - отметил глава края.
Напомним, ранее Президент России дал поручение открыть в Приморье филиалы крупнейших учреждений культуры страны. Так, с 1 января 2016 года действует Приморская сцена Мариинского театра, 1 сентября 2016 года во Владивостоке открылся филиал Академии Русского балета имени Агриппины ВАГАНОВОЙ.
Сегодня в крае ведется работа по созданию единого культурного центра. Планируется, что в него войдут филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока. В здании будет предусмотрен выставочный зал для совместного использования, выставочный зал для Приморской картинной галереи и вспомогательные помещения.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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