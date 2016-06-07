Жителям Уссурийска подарили памятник и сквер имени Пушкина

Торжественная церемония прошла в день рождения поэта - 6 июня

Торжественная церемония открытия памятника Александру Сергеевичу ПУШКИНУ и одноименного сквера прошла 6 июня в городе Уссурийске, в день рождения поэта. В мероприятии приняли участие жители города, создатели памятника и почетные гости из Приморья и Москвы. Помимо официальной части горожан ждал флешмоб: 500 золотых шаров устремились в небо в честь открытия памятника, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На церемонию открытия прибыло более 30 почетных гостей. Среди них были представители власти, общественных организаций, генеральные консулы шести стран, пресса, родственница поэта Наталья КЛИМЕНКО, создатель памятника Яков ШАПИРО и его соавторы: Владимир ДЖАНИБЕКОВ и Валерий КАН. Стоит отметить, что более 15 приветственных адресов и благодарностей за свой труд получили организаторы события. Некоторые из них, например правительственные телеграммы, были зачитаны ведущими церемонии.

- Я уверен, мы дадим старт новому культурному направлению в Уссурийске. В этом сквере будут встречаться поклонники творчества Пушкина, проводиться публичные чтения. Здесь будут гулять семьи, и родители смогут прививать своим детям интерес к литературе. Но самое главное - это то, что Пушкин всегда был олицетворением любви к России. И в такие непростые времена для нашей страны у нас появился свой символ патриотизма и силы духа русского человека. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании памятника и сквера. Эти люди небезразличны к своему городу, к культуре нашей страны и помогали исключительно из желания быть причастными к благому делу, - рассказал Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края, соавтор памятника Пушкину.

Начать традицию ежегодного проведения пушкинских чтений выпала честь Наталье Клименко, родственнице поэта в шестом поколении. На церемонии она прочитала для жителей города стихи поэта. Также со сцены прозвучало коллективное чтение стиха «К Чаадаеву» в исполнении вьетнамских студентов МГУ имени адмирала Г. И. Невельского.

После официальной части жителей города и гостей мероприятия пригласили на Центральную площадь для участия в необычном флешмобе. Более 300 человек выстроились в виде букв, обозначающих фамилию поэта, и выпустили в небо 500 золотых шаров.

- Открытие памятника получилось очень запоминающимся. Мы пришли всей семьей, и нам очень понравилось, особенно запускание шариков в небо. Будем теперь приходить в сквер и гулять здесь с малышом, - рассказала Инна ПОВЕЛИНА, жительница города.

Напомним, установка памятника великому поэту - подарок Уссурийску, приуроченный к проведению Года литературы. По задумке скульптора, Александр Сергеевич Пушкин в уссурийском сквере присел, задумавшись и скрестив руки на груди, взор его устремлен на улицу, названную в его честь. Художественное литье бронзового памятника поэту было сделано на заводе «Аскольд» в Арсеньеве.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.