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Фестиваль творчества "Зеленая прищепка" пройдет в Приморье
В Приморском крае ведется работа по повышению туристской привлекательности территорий. В течение года яркие событийные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона. Одно из них – IV Дальневосточный фестиваль творчества «Зеленая прищепка» – состоится в Шкотовском районе.
Как сообщили в краевом департаменте туризма Приморья, мероприятие будет организовано на территории арт-парка «Штыковские пруды» 26 мая. Взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа.
«С 11.00 до 22.00 на территории парка пройдут различные мастер-классы, конкурсы и викторины. Будут организованы пиротехническое шоу с цветным дымом, выступления парашютистов, битва художников. Также мы планируем установить большую фотозону, поставить солнечную лабораторию с опытами и провести флэш-моб», – сообщили организаторы.
Кроме того, в программе – ярмарка-продажа изделий ручной работы от дальневосточных мастеров, праздничный концерт, лотерея и много других интересных зрелищных мероприятий.
Отметим, посетить фестиваль могут все желающие. Подробную информацию о событии можно узнать у организаторов по телефону: +7(423) 280-27-18.
Добавим, фестиваль «Зеленая прищепка» входит в событийный календарь Приморья, сформированный региональным Туристско-информационным центром. В настоящий момент в календарь включено более 250 мероприятий, которые пройдут в течение года по всему региону.
Напомним, приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Скачать анкету можно на туристическом портале Приморья.
По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, приобретая краевой статус, муниципальные мероприятия способствуют развитию территорий и пополнению местных бюджетов, а также формируют имидж всего Приморского края как интересного туристического направления.
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