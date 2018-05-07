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Фестиваль творчества "Зеленая прищепка" пройдет в Приморье

07 Мая 2018, 13:37 | Приморье

В Приморском крае ведется работа по повышению туристской привлекательности территорий. В течение года яркие событийные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона. Одно из них – IV Дальневосточный фестиваль творчества «Зеленая прищепка» – состоится в Шкотовском районе.

Как сообщили в краевом департаменте туризма Приморья, мероприятие будет организовано на территории арт-парка «Штыковские пруды» 26 мая. Взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа.

«С 11.00 до 22.00 на территории парка пройдут различные мастер-классы, конкурсы и викторины. Будут организованы пиротехническое шоу с цветным дымом, выступления парашютистов, битва художников. Также мы планируем установить большую фотозону, поставить солнечную лабораторию с опытами и провести флэш-моб», – сообщили организаторы.

Кроме того, в программе – ярмарка-продажа изделий ручной работы от дальневосточных мастеров, праздничный концерт, лотерея и много других интересных зрелищных мероприятий.

Отметим, посетить фестиваль могут все желающие. Подробную информацию о событии можно узнать у организаторов по телефону: +7(423) 280-27-18.

Добавим, фестиваль «Зеленая прищепка» входит в событийный календарь Приморья, сформированный региональным Туристско-информационным центром. В настоящий момент в календарь включено более 250 мероприятий, которые пройдут в течение года по всему региону.

Напомним, приобрести краевой статус и стать официальным мероприятием могут все муниципальные праздники и фестивали. Для этого необходимо заполнить специальную анкету из 12 вопросов, пояснить значимость и актуальность мероприятия, а также визуализировать его с помощью фото- или видеоматериалов. Скачать анкету можно на туристическом портале Приморья.

По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, приобретая краевой статус, муниципальные мероприятия способствуют развитию территорий и пополнению местных бюджетов, а также формируют имидж всего Приморского края как интересного туристического направления.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: фестиваль  хобби  дети  творчество  приморье  развлечения  отдых  туризм  культура 






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