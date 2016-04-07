Во Владивостоке готовится к открытию Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов "Реверанс-2016"

С 13 по 15 апреля во Владивостоке на сцене Fesco-Hall состоится XVI Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс-2016». Свои заявки на участие подали студенты Уссурийска, Большого Каменя, Находки, Лучегорска, Кавалерово, Благовещенска, Хабаровска и, конечно же, Владивостока, сообщает газета "Золотой Рог".

Организаторами конкурса являются Творческий центр Дальневосточного федерального университета совместно с Департаментом молодежной политики Приморского края. Мероприятие пройдет в рамках краевого фестиваля «Студенческая весна-2016» и реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части государственной поддержки талантливой молодежи.

14 апреля в 13.00 часов лучшие коллективы Дальнего Востока встретятся на конкурсном просмотре, где представят на суд жюри свои танцевальные номера.

По традиции возглавляет жюри Евгений ШЕВЦОВ, главный режиссер Большого Московского цирка на проспекте Вернадского (Москва).





Досье "Золотого Рога": В жюри XVI открытого студенческого конкурса танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс-2016» вошли:

Евгений Шевцов - главный режиссер-постановщик Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского, хореограф проекта Первого канала «Танцуй», член жюри Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», постоянный председатель жюри студенческого танцевального конкурса «Реверанс», лауреата международных конкурсов и фестивалей современной хореографии (Москва);

Евгений Присяжный - хореограф проектов Первого канала «Танцуй», «Точь в точь», популярный танцор, хореограф и преподаватель школы танцев «Street Jazz», участник многочисленных телевизионных проектов (Москва);

Алексей Литвинов - заслуженный тренер России, Отличник физической культуры, главный тренер чемпионов Европы и чемпионов Мира сборной Тюменской команды формейшен «Вера» (Тюмень);

Геннадий Князьков - доцент факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Кубани, заслуженный работник культуры Башкирии, преподаватель – хореограф «средней общеобразовательной школы народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (Краснодар);

Ирина Сапожникова - ведущая солистка Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра, Заслуженная артистка Республики Башкортостан, неоднократный лауреат Международных конкурсов и фестивалей артистов балета (Владивосток).

Конкурс определит обладателей званий «Лауреат» и «Мастер-коллектив» в восьми номинациях: спортивно-бальные, народные, классические, эстрадные танцы, танец в стиле модерн, хореография оригинального жанра, фристайл, дефиле барабанщиц. Главной наградой станет присуждение «Гран-при».

15 апреля в 18.00 состоится гала-концерт, в котором примут участие призеры «Реверанса-2016». За 16 лет у «Реверанса» появились постоянные зрители. Организаторы и участники ждут всех любителей танца в концертном зале Fesco-Hall. Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс» - это бренд танцевальной культуры Владивостока и это не просто конкурс, это незабываемое шоу танца, музыки и света.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



