www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке готовится к открытию Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов "Реверанс-2016"

07 Апреля 2016, 15:01 | Приморье

С 13 по 15 апреля во Владивостоке на сцене Fesco-Hall состоится XVI Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс-2016». Свои заявки на участие подали студенты Уссурийска, Большого Каменя, Находки, Лучегорска, Кавалерово, Благовещенска, Хабаровска и, конечно же, Владивостока, сообщает газета "Золотой Рог".

Организаторами конкурса являются Творческий центр Дальневосточного федерального университета совместно с Департаментом молодежной политики Приморского края. Мероприятие пройдет в рамках краевого фестиваля «Студенческая весна-2016» и реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части государственной поддержки талантливой молодежи.

14 апреля в 13.00 часов лучшие коллективы Дальнего Востока встретятся на конкурсном просмотре, где представят на суд жюри свои танцевальные номера.

По традиции возглавляет жюри Евгений ШЕВЦОВ, главный режиссер Большого Московского цирка на проспекте Вернадского (Москва).

 


 

Досье "Золотого Рога": В жюри XVI открытого студенческого конкурса танцевальных коллективов и отдельных исполнителей  «Реверанс-2016» вошли:

Евгений Шевцов - главный режиссер-постановщик Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского, хореограф проекта Первого канала «Танцуй», член жюри Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», постоянный председатель жюри студенческого танцевального конкурса «Реверанс», лауреата международных конкурсов и фестивалей современной хореографии (Москва);

Евгений Присяжный - хореограф проектов Первого канала «Танцуй», «Точь в точь», популярный танцор, хореограф и преподаватель школы танцев «Street Jazz», участник многочисленных телевизионных проектов (Москва);

Алексей Литвинов - заслуженный тренер России, Отличник физической культуры, главный тренер чемпионов Европы и чемпионов Мира сборной Тюменской команды формейшен «Вера» (Тюмень);

Геннадий Князьков - доцент факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Кубани, заслуженный работник культуры Башкирии, преподаватель – хореограф «средней общеобразовательной школы народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (Краснодар);

Ирина Сапожникова - ведущая солистка Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра, Заслуженная артистка Республики Башкортостан, неоднократный лауреат Международных конкурсов и фестивалей артистов балета (Владивосток).

Конкурс определит обладателей званий «Лауреат» и «Мастер-коллектив» в восьми номинациях: спортивно-бальные, народные, классические, эстрадные танцы, танец в стиле модерн, хореография оригинального жанра, фристайл, дефиле барабанщиц. Главной наградой станет присуждение «Гран-при».

15 апреля в 18.00 состоится гала-концерт, в котором примут участие призеры «Реверанса-2016». За 16 лет у «Реверанса» появились постоянные зрители. Организаторы и участники ждут всех любителей танца в концертном зале Fesco-Hall. Дальневосточный студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс» - это бренд танцевальной культуры Владивостока и это не просто конкурс, это незабываемое шоу танца, музыки и света.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: ДВФУ  студенческая весна  конкурс  реверанс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru