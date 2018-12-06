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В Приморье появились новые уличные книжные шкафы

06 Декабря 2018, 14:38 | Приморье

Вслед за Владивостоком уличные шкафы для обмена книгами между читателями появились в Приморском крае

Сразу два книжных шкафа – один в парковой зоне, другой рядом с центральной библиотекой – установлены в поселке Славянка.

 


 

Оба украшены уникальной декоративной ковкой, что придает им особый эстетический вид. По словам сотрудников библиотеки, эти шкафы с книгами вызвали огромный интерес у жителей поселка Славянка и гостей, особенно в туристический сезон, когда появляется специфический читатель, который едва ли заглянет в саму в библиотеку.

Эти шкафы, как известно, не имеют отношения к библиотечному фонду. Они заполняются книгами из частных коллекций, домашних библиотек, владельцы которых в силу разных причин добровольно их приносят, ставят на полочки, предоставляя возможность читателям безвозмездно пользоваться ими. Библиотеки в этом процессе не участвуют. Впрочем, это вовсе не значит, что ситуация остается совсем бесконтрольной, а шкафы бесхозными. У входа в краевую библиотеку имени Горького во Владивостоке уличный книжный шкаф стоит уже пять лет. За это время через него прошло много книг.

 


 

И, по словам библиотекарей, на всех этих книгах была поставлена специальная метка, которая позволяла бы отличить книгу из уличного шкафа от других книг в случае ее перепродажи на свободном рынке. Тем более в эти шкафы попадают не только ценные и интересные книги, например, классика, детская литература, научно-популярная, дамские романы и т.д., но даже справочная литература. Иногда редкая, уникальная.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: книжный шкаф  библиотеки  книги 



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