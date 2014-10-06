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Каренина бросилась под поезд и во Владивостоке

06 Октября 2014, 16:53 | Приморье

«Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, было так же необходимо, как иметь шляпу», - два дня звучали строки из романа Льва ТОЛСТОГО в музее им. Арсеньева во Владивостоке.

Благодаря развитию Интернет технологий впервые в мире более 700 человек из разных городов и стран в прямом эфире на Google+ и YouTube записали аудиокнигу чуть больше, чем за 30 часов. Владивосток не стал исключением. Известные люди столицы Приморья, многие из которых не так давно принимали ледяной душ из ведра, в этот раз читали в слух великое произведение классика «Анна Каренина». Обычные приморцы - ценители творчества Льва Николавевича тоже смогли попасть в число чтецов - для этого им пришлось поучаствовать в конкурсе.

Международный проект «Каренина. Живое издание» стартовал третьего октября в Москве в Доме Пашкова. Идея по-новому представить великое произведение вдохновила, в первую очередь, потомков Льва Николаевича. Роман декламировали четыре поколения Толстых. Среди них Фекла ТОЛСТАЯ, куратор проекта, Владимир ТОЛСТОЙ, советник Президента РФ по культуре, Екатерина ТОЛСТАЯ, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», Петр ТОЛСТОЙ, тележурналист и другие.

«В яснополянском доме Толстых, как во многих других домах 19 века, была традиция - вечерами читать друг-другу книги. Нам хочется возродить эту традицию семейных чтений, но теперь в 21 веке делиться радостью от хорошей книги стало проще», - рассказала куратор проекта Фекла Толстая.

И если московские чтецы сидели за раритетным дубовыми столами, то владивостокские - в кресле-качалке на фоне букинистического развала. Музей им. Арсеньева на время трансформировался в «поезд времени», а залы - в станции, где развернулись события связанные с героями произведения «Анна Каренина», с судьбой и эпохой автора Л. Н. Толстого.


 

Зал-станция «Синематика» - за всю историю кинематографа насчитывается более 40 экранизаций романа «Анна Каренина». Как минимум четверть из них смогли посмотреть гости музея в минувшие выходные. «Литературный салон» - здесь можно было отдохнуть, насладиться фортепьянной музыкой, чаепитием, а также стать участником творческих встреч с людьми в той или иной мере близкими к литературному творчеству. Станция «Сказочная» - угостившись молоком с печеньками просто нельзя было не унестись в сказочный мир детства.

Станция «Игротека» - интерактивная игра по мотивам произведения, придуманная искусствоведами и художницей из Владивостока, заставляла искать и нарабатывать в игровом процессе не достающие героям книги качества, дабы сделать их цельными личностями.


 

На станции чтецов посетителей ждал кинозал, где в прямом эфире можно было слушать и лицезреть чтецов со всего мира. Израиль, Токио, Пекин, Сеул - иностранные студенты не так давно начавшие изучать русский старательно произносили каждое слово, боясь исказить классика. Волновались и именитые владивостокские чтецы - удивительно было наблюдать, как руководители крупных компаний и общественные деятели в сотый раз перечитывали про себя свой отрывок, как школьники перед уроком литературы. А после прямого эфира абсолютно все из них уходили довольными, словно вернулись в прошлое и получили «пятерку».

 
 

 

 

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото автора.

 

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Теги: google  магафон  youtube  каренина  чтецы 



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