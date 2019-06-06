"Надо поверить в то, что ты пишешь"

Популярный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко ответил на вопросы «Золотого Рога»

На недавно прошедшем во Владивостоке фестивале «Литература Тихоокеанской России» побывал популярный писатель Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, который, помимо нескольких встреч и пресс-конференции, также прочитал своим почитателям лекцию «Делай фантастику и будет что будет» и ответил на их вопросы.

Нашему корреспонденту удалось взять интервью у известного фантаста.

- Вы из семьи медиков. Ваш отец - психиатр, и вы сами проходили ординатуру по специальности врач-психиатр. Ваша жена София - психолог. Все это как-то сказалось на вашем творчестве?

- Наверно, не напрямую, потому что психиатр - это врачебная профессия. Психиатр все-таки работает с людьми, которые нуждаются в медицинской помощи. А читателям, по большей части, все-таки нужен собеседник для разговора. Писатель - это собеседник. Я всегда говорю, что чтение - это не односторонний процесс, а диалог автора и читателя.

- Вы родились в Казахстане и только в 1996 году, можно сказать, в зрелом возрасте, когда вам было 28 лет, переехали в Москву. На Родину не тянет, вы туда ездите?

- Буквально две недели назад был в Алма-Ате. Казахстан, к моей большой радости, - дружественная нам страна. У меня там и родственники живут, и по делам там бываю. Казахстан - страна, которую я посещаю периодически.

- Вы называли свой жанр «фантастикой жёсткого действия» или «фантастикой Пути». Объясните, пожалуйста, что это значит?

- На самом деле, это было придумано еще тридцать лет назад. Я не буду отказываться от такого термина. Я предпочитаю такую очень динамичную фантастику с большим количеством действий, с большим количеством событий, каких-то приключений. Это я и понимаю под фантастикой жесткого действия. Я не столько лирик, сколько, наверно, все-таки автор приключенческой фантастики.

- Ваши «Дозоры» стали громким событием в культурной жизни России. В чем вы видите причину их успеха?

- Это очень универсальная история вне времени и даже вне национальности, потому что они изданы в трех десятках стран. И до сих пор живут. Например, сейчас в Москве выходит большое, надеюсь, яркое шоу «Дозоры». Это такое музыкально-иллюзионное шоу, в котором будут задействованы актеры, знакомые по фильмам. По сути, это представление, где магия будет твориться прямо на глазах зрителей. Планируется большой тур этого шоу по всей стране и за рубежом. Надеюсь, и во Владивостоке оно окажется.

- А как возникла идея «Дозоров»?

- Достаточно просто. Я написал несколько научно-фантастических произведений и понял, что хочу немножко от науки, от космоса отдохнуть, сделать что-нибудь более легкое, что-то сказочное, фэнтезийное. И придумал «Дозоры».

- Можете раскрыть хотя бы некоторые секреты вашего творчества, как вы пишете?

- Основной секрет, на мой взгляд, - это поверить в то, что ты пишешь. Когда я сажусь за стол, я должен верить в то, что пишу, в то, что происходит. А вот когда встаю из-за стола, должен понимать, что это вымысел. Иначе будет трудно в обычной жизни.

- Вы рассказали, что скоро состоится тур шоу «Дозоров», а что еще нового вы могли бы сообщить почитателям вашего творчества?

- Вскоре, буквально через одну-две недели, выйдет новый роман «Порог», который начнет новый цикл. Это уже космическая фантастика. На этот раз я устал от фэнтези и решил отправиться в космос, там описано будущее, в котором человечество путешествует по Вселенной. Там много действия, много действующих лиц. Мне нравится этот роман, и я думаю, что он одновременно и необычен для меня, и в тоже время будет узнаваем для всех любителей моего творчества.

- «ЛитРес» запускает проект «Черновики», в котором авторы будут публиковать книги по главам. Формат online publishing или social reading, когда пользователи могут читать и сразу комментировать тексты, напоминает просмотр сериалов. Что вы по этому поводу думаете?

- Это любопытный проект, и я думаю, что, может быть, в нем с чем-нибудь приму участие, потому что я в свое время довольно часто писал романы и выкладывал их буквально по главам в сеть где-то наполовину текста. Читатели читали, критиковали, пытались догадаться, что происходит. Потом я отказался от этой практики, потому что уж очень много стало отзывов о том, что книга слишком короткая. Лет двадцать назад, если не больше, что-то такое делал Стивен КИНГ. Вот такую вот книгу, выпускающуюся по главам.

- В 2014 году в одном из интервью вы сказали: «Надо строить свою страну, свой мир, а не дёргаться в стороны, теряя идентичность и самоуважение. Ведь русский мир - особый, не «Запад» и не «Восток», а симбиоз лучшего и полезного. Делающий упор на безопасность и справедливость. Сила в правде - это всегда было основой русского мировоззрения». Если вы по-прежнему так считаете, то могли бы пояснить свою мысль?

- Я надеюсь, многие за эти годы в этом убедились. Каждая страна ценна своей самобытностью, а не слепым копированием пусть даже и более успешных стран. Оглядываясь вокруг, мы видим страны, которые следуют своим путем, беря что-то лучшее, что есть вокруг, но не забывая себя. И эти страны добиваются большего успеха. Как, например, наш большой и хороший сосед Китай.

Россия, на мой взгляд, тоже не должна слепо копировать какие-то западные или восточные модели. Мы - большая страна с большой историей, и нам надо вырабатывать и собственную политику, и культуру. И даже, может быть, служить моделью поведения для соседних стран, чем копировать чью-то чужую модель.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Думаю, самая актуальная и больная проблема русского мира - отношения России с Украиной. Как вы их видите, и что их, на ваш взгляд, ждет в перспективе?

- На мой взгляд, там продолжается вялотекущий конфликт, в который вмешана и Россия. Мы не сторона конфликта, но мы так или иначе участники, поскольку отвечаем за своих соотечественников, которые находятся на территории Украины. Мы приняли в свой состав Крым. Конечно, это создало значительное напряжение. Мне кажется, что такие сложные проблемы лечатся только большой перезагрузкой.

Я думаю, что Украине надо просто разобраться и понять, что, по сути, она не одна большая страна, а несколько искусственно слепленных вместе во времена Советского Союза, во время коммунистического правления. И надо провести серьезные референдумы по областям, потому что наверняка часть Украины видит себя в составе Венгрии, Польши, России и других стран. Но какая-то часть составит, собственно говоря, и Украину - прекрасное уютное государство в Европе.