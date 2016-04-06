Во Владивостоке открылась выставка каллиграфии (Фоторепортаж)

Открытие персональной выставки «Афоризмы» Дмитрия Рыжова, одного из ведущих приморских каллиграфов, прошло 1 апреля в залах Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС.

Как сообщил корреспондент «Золотого Рога», помимо самой выставки, которая продлится до 22 апреля, был проведен мастер-класс самим художником-каллиграфом на следующий день после официального открытия. На официальном же открытии присутствовали не только обычные посетители, но и близкие друзья и знакомые художника, которые пришли поддержать Дмитрия и увидеть его новые прекрасные работы.

Вход на данную выставку свободный для всех желающих, готовых окунуться в мир искусства. Также, при желании, можно приобрести работы автора на месте.

Справка «ЗР»: Дмитрий Рыжов является одним из ведущих каллиграфов во Владивостоке, однако, он работает только в славянской манере письма. Более чем за 30 летнюю практику, Дмитрий успел провести множество мастер–классов и выставок.

Каллиграфия - одна из отраслей изобразительного искусства. Еще каллиграфию часто называют искусством красивого письма. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере».

Валерия КРИГЕР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.