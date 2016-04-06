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Всё о Бриннерах - в новой книге

06 Апреля 2016, 13:40 | Приморье

Издательство «Валентин» (г. Владивосток) выпустило книгу Рока БРИННЕРА «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за ее пределами»

Российский читатель впервые получит возможность познакомиться с более чем полуторавековой одиссеей четырех поколений Бриннеров – Жюля, Бориса, Юла и Рока. Эпос этой семьи неразрывно связан с Владивостоком, Дальним Востоком, Россией. И неотделим от всей истории страны в XIX-XX веках, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы познакомились с Роком Бриннером в прошлом году, на XIII Международном кинофестивале «Меридианы Тихого», - рассказывает Валентин ПАК, учредитель издательства «Валентин». - В фестивальной программе тогда участвовал наш документальный фильм «Земля вольной надежды», посвященный освоению Приморья, снятый по моей одноименной книжной серии. Нас с Роком с первых минут общения объединил интерес к истории Дальнего Востока. Тогда и зашел разговор об издании книги. Прошло чуть больше полугода, и мы рады представить читателям первый русский перевод этой, без преувеличения, потрясающей саги об удивительной судьбе швейцарского рода, глубоко пустившего корни в российской дальневосточной земле, ставшего частью истории страны.

Здесь, в частности, можно узнать много новых фактов о Жюле Бринере (так, с одним «н», первоначально писалась фамилия его основателя), крупном предпринимателе и общественном деятеле Владивостока, появившемся в нашем городе в 1880-х (в 1890-м он принял русское подданство) и внесшим неоценимый вклад в развитие края. О легендарном оскароносном Юле Бриннере, звезде Голливуда, родившемся во Владивостоке, а также о других представителях славного рода. В книге представлены уникальные фотографии семейной хроники четырех поколений, многие из них публикуются впервые.

Перевод с английского сделал Макс Немцов. Символично, что эту сагу Рок Бриннер начал писать более десяти лет назад в отеле «Версаль» на ул. Светланской в нашем городе, который отныне считает родным.

Пусть эта книга, рассказывая о швейцарском «следе» в Приморье, станет нашей благодарной памятью о представителях разных народов: русских, корейцах, украинцах, поляках, французах, немцах, японцах, англичанах, китайцах - всех, кто осваивал и развивал наш край».

Издательство «Валентин» организует презентацию книги «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за ее пределами» во Владивостоке и в Москве. По приглашению издательства Рок Бриннер приезжает в столицу Приморья 21 мая. В течение недели запланированы встречи с читателями в ДВФУ, в Доме книги, в библиотеке им. М. Горького, а также в г. Дальнегорске, в пос. Безверхово.

Уже сегодня можно приобрести книгу «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за ее пределами» в издательстве «Валентин» (пр-т Красного Знамени, 59, офис 4п, тел. (423) 245-77-95); в Доме книги (ул. Светланская, 43); в магазине «Луна и грош» (ул. Алеутская, 26, тел. 254-25-77); в книжном магазине (ул. Алеутская, 19).

Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: издательство  кинофестиваль  валентин  книга  бриннер 



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