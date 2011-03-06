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Дни культуры Тоттори откроются в Приморье
19 марта в ПГОМ им.В.К.Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится открытие «Дней культуры Тоттори».
Приморцы познакомятся с искусством мастеров из префектуры Тоттори. Проведение «Дней культуры Тоттори» стало возможным благодаря подписанному между администрацией Приморского края и префектурой соглашению о дружеских связях и сотрудничестве.
В рамках мероприятия запланированы выставки цветов, настенных украшений и других изделий из оригами, мастер-классы по искусству ношения кимоно и изготовлению оригами из традиционной японской бумаги «инсю васи».
«Дни культуры Тоттори» пройдут во Владивостоке второй раз. Делегацию мастеров возглавит заместитель директора департамента культуры и туризма префектуры Тоттори - Хотта Тосиаки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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