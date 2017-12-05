Во Владивостоке учились мечтать у Рэймонда Дугласа Брэдбери

5 декабря во Владивостоке в первой молодежной библиотеке «БУК» состоялась лекция о творчестве писателя Рэймонда Дугласа Брэдбери.

Поклонники фантастического мира Брэдбери и те, кто еще не знаком с его творчеством, были приглашены на открытую лекцию, посвящённую писателю-фантасту Рэю Брэдбери, которую провела Светлана Фасолько, библиотекарь «БУКа», магистр филологии.

Разговор шел и о книгах, и о жизни Брэдбери. Этот человек не только писал прекрасные произведения, но и умел мечтать. Ведь в нашей жизни, полной рутины и срочных дел, это то, что зачастую уходит на задний план.





В первой части лекции была рассказана биографии писателя, во второй речь шла о наиболее масштабных и известных произведениях автора: о сборнике рассказов, позже ставшим романом «Марсианские хроники», романе «451 градус по Фаренгейту», частично автобиографическом романе «Вино из одуванчиков».









В сборнике эссе «Дзен в искусстве написания книг», впервые опубликованном в 1990 году, автор в каждом написанном слове признается в любви к великому делу своей жизни. Но Рэй говорит не только о любви к своему ремеслу, но и призывает читателей творить самим и любить жизнь. «Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта мина – я сам. После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам. Теперь ваша очередь. Вставайте!»

Кроме того, собравшимся слушателям была предоставлена возможность «освежить» свою память и ознакомиться с книгами, которые находятся в архивах молодежной библиотеки «БУК». Аудитория поблагодарила Светлану Фасолько за выступление и осталась с теплыми воспоминаниями о Брэдбери и его «пойманном и закупоренном в бутылки лете».

Надежда ДЯДЕНКО. Фото автора.