Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке учились мечтать у Рэймонда Дугласа Брэдбери
5 декабря во Владивостоке в первой молодежной библиотеке «БУК» состоялась лекция о творчестве писателя Рэймонда Дугласа Брэдбери.
Поклонники фантастического мира Брэдбери и те, кто еще не знаком с его творчеством, были приглашены на открытую лекцию, посвящённую писателю-фантасту Рэю Брэдбери, которую провела Светлана Фасолько, библиотекарь «БУКа», магистр филологии.
Разговор шел и о книгах, и о жизни Брэдбери. Этот человек не только писал прекрасные произведения, но и умел мечтать. Ведь в нашей жизни, полной рутины и срочных дел, это то, что зачастую уходит на задний план.
В первой части лекции была рассказана биографии писателя, во второй речь шла о наиболее масштабных и известных произведениях автора: о сборнике рассказов, позже ставшим романом «Марсианские хроники», романе «451 градус по Фаренгейту», частично автобиографическом романе «Вино из одуванчиков».
В сборнике эссе «Дзен в искусстве написания книг», впервые опубликованном в 1990 году, автор в каждом написанном слове признается в любви к великому делу своей жизни. Но Рэй говорит не только о любви к своему ремеслу, но и призывает читателей творить самим и любить жизнь. «Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта мина – я сам. После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам. Теперь ваша очередь. Вставайте!»
Кроме того, собравшимся слушателям была предоставлена возможность «освежить» свою память и ознакомиться с книгами, которые находятся в архивах молодежной библиотеки «БУК». Аудитория поблагодарила Светлану Фасолько за выступление и осталась с теплыми воспоминаниями о Брэдбери и его «пойманном и закупоренном в бутылки лете».
Надежда ДЯДЕНКО. Фото автора.
Новости тематики
- Во Владивостоке учились мечтать у Рэймонда Дугласа Брэдбери
- В поселке Трудовое открылась современная библиотека
- Во Владивостоке открывается фестиваль научного кино "Фанк"
- Во Владивостоке открылась выставка "Рыбий день: погружаемся на морское дно"
- Во Владивостоке День международного студенческого единства собрал 41 делегацию
- Владивосток и Сан-Франциско в объективе фотографов двух стран
- Студенты Дальнего Востока готовы к экзамену по танцам "Реверанс 2015"
- Молодым литераторам впервые задали тему «Саммит АТЭС»
Новости раздела
- Впервые жители и гости столицы Приморья услышат и увидят "Звуки Владивостока"
- Во Владивостоке учились мечтать у Рэймонда Дугласа Брэдбери
- Третьяковская галерея распахнула "Окна в Россию" во Владивостоке
- В Приморье объявляется Год кино
- В Приморье завершился международный фестиваль-конкурс "Лучинушка"
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- В поисках выставочного пространства
- "Спасибо вам за просмотры, за людей, за "Матильду", за крабов и гребешков"
- В центре Владивостока ограничивают движение и парковку транспорта
- Первая выставка Третьяковской галереи во Владивостоке представит около 50 шедевров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Владивосток хотят изуродовать
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- У кого грудь в крестах, а у кого УК в перстах
- Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Новый мэр будет иметь за плечами опыт руководства крупной коммерческой структурой
- Два инвестора построят в ТОР "Михайловский" агропромышленный и животноводческий комплексы