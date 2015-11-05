Во Владивостоке устроят "Край бунтарей"

В центре современного искусства «ЗАРЯ» впервые открывается групповая выставка концептуальных художников Владивостока

14 ноября в ЦСИ «Заря» открывается выставка «КРАЙ БУНТАРЕЙ. Современное искусство Владивостока. 1960 – 2010-е», созданная в партнерстве с галереей современного искусства «Арка» и Приморской государственной картинной галереей. На выставке будут представлены работы художников столицы Приморья, как молодых, так и тех, кто предопределил возникновение и развитие концептуального и неофициального искусства во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Для ЦСИ «Заря» данная выставка – это возможность, с одной стороны, последовательно действовать в рамках нашей стратегии и показать лучшее в русском искусстве, с другой – опубликовать владивостокское искусство на высоком уровне, в новой кураторской интерпретации. Надеемся, что это поможет привлечь к нему внимание, в том числе, и за пределами региона», – отметила одна из кураторов выставки, куратор Центра современного искусства «ЗАРЯ» Алиса Багдонайте.

Сокуратором выставки является Вера Глазкова, основатель первой во Владивостоке международной галереи современного искусства «Арка», которая была важной опорой для владивостокских художников в течение многих лет.

«Несмотря на свою «закрытость», наш портовый город всегда был местом синтеза культур и идей. Поэтому владивостокское искусство по определению занимает особое место на художественной карте страны. Но местные художники все еще нуждаются в узнавании и анализе их творчества. Только будучи востребованным у себя на родине, они могут рассчитывать на востребованность со стороны мирового сообщества – без эмиграции, в неразрывной связи со своим родом и национальной культурой. Идея этой выставки давно жила в головах ее участников. Надеюсь, она напомнит о нашем наследии и отразит те процессы, что идут сегодня в современном искусстве Приморья и Владивостока», – рассказала Вера Глазкова.

Во Владивостоке художественная сцена начала складываться с появлением Приморской картинной галереи и художественного училища в 1940-х годах, Академии искусства в 1960-х, а внеакадмическая связана с появлением галерей «Артэтаж», «Арка», «Portmay». В 2013 году была издана книга Александра Лобычева об искусстве Приморья, в 2015 году Наталья Левданская защитила первую диссертацию о неомодернистских и постмодернистских тенденциях в изобразительном искусстве Приморья конца ХХ – начала ХХI века. Обе эти публикации стали точкой отсчета в написании истории современного искусства, а также предпосылкой к настоящей выставке.

Задача экспозиции – проследить, как в работах корпуса владивостокских художников ХХ века прослеживался отход от формальных предпочтений в искусстве, а также зарождалась тенденция к критической позиции, занимаемой художником. На выставке зритель сможет увидеть живопись, графику, видео, инсталляцию и фотографию более 20-ти художников Владивостока, в том числе Виктора Федорова, Александра Пыркова, Александра Киряхно, Федора Морозова, Геннадия Омельченко, Юрия Собченко, Михаила Павина, Ильяса Зинатулина и других.

«Если о столичном нонконформизме в последние годы много говорят и пишут, то изучение провинциального андеграунда находится в начальной стадии. Задача данной выставки – не просто ввести в научный оборот новые имена, но и показать, как развивалось искусство целого края – Приморья: от первых опытов неформального искусства 1960-х до широкой палитры неомодернистских поисков художников конца XX – начала XXI века», – отметила Наталья Левданская.

Для создания экспозиции, покрывающей такой обширный временной диапазон, организаторы обратились к частным собраниям, семьям художников. Большая часть работ предоставлена со-организаторами выставки – галерей «Арка» и ПГКГ.

«Стратегия Приморской государственной картинной галереи по отношению к любым художественным институциям строится на основе уважения и искреннего интереса ко всему новому в культурной жизни Приморья и Владивостока. И мы не могли пройти мимо проекта Центра современного искусства «Заря», поскольку он позволяет взглянуть на работы приморских художников со стороны и дает объективную оценку изобразительного искусства территории в контексте современной художественной сцены»,– рассказала директор ПГКГ Алена Даценко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.